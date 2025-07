The Promised Neverland : le scénariste et l'illustratrice nous parlent de la genèse du manga phénomène

En France, c'est l'un des mangas les plus vendus depuis son lancement : «The Promised Neverland» a eu l'effet d'un véritable raz de marée sur le marché, dès 2018. Aujourd'hui, le récit profite d'une nouvelle édition, de quoi ravir les lecteurs.

En février 2022, «The Promised Neverland» totalisait plus de 3 millions de copies vendues depuis le lancement du manga, rien qu'en France. Alors que l'histoire retrouve les rayons des librairies avec une nouvelle édition en simili-cuir, l'illustratrice, Posuka Demizu, était aussi l'invitée d'honneur du Japan Tours Festival.

En effet, si le manga s'est conclu en 2020, les lecteurs restent attachés à cette œuvre singulière, notamment avec la diffusion de sa version anime. Le scénariste, Kaiu Shirai et l'illustratrice, Posuka Demizu nous ont accordé un entretien exclusif autour de la genèse de leur œuvre, leur collaboration, et l’héritage de cette série maintenant culte.

Qu’est-ce qui vous a poussé, tous les deux, à travailler dans le milieu du manga, qui reste tout de même très fermé ?



Kaiu Shirai (scénariste) : Une personne qui gravit l’Everest le fait parce qu’il existe un chemin. Dans le milieu du manga, il y a un chemin, même si la porte reste encore très fermée. À l’origine, je faisais un autre métier avant de devenir scénariste, mais je me suis rendu compte que je voulais totalement changer de carrière.



Posuka Demizu (illustratrice) : Moi, j’aimais dessiner depuis toujours, et je voulais que mes dessins soient vus par le plus grand nombre. C’est pour ça que j’ai envoyé ce que je faisais à des maisons d’édition. Et en fait, oui, c’est un métier dans lequel peu de monde parvient à réussir, mais en réalité la porte est ouverte. Et un jour justement, un éditeur a aimé ce que je faisais.



Avez-vous rencontré des obstacles ?



Kaiu Shirai : Alors oui, j’ai dit que je suis rentré dans le milieu parce qu’il y avait un chemin, mais en même temps, trouver ce chemin n’a pas été facile ! Le problème n’était pas vraiment sur le plan technique, ce n’est pas comme si je ne savais pas du tout quel logiciel utiliser pour écrire. Plutôt, je ne savais pas quoi faire pour rendre la narration intéressante, pour réellement toucher le cœur du public : c’est ça qui était compliqué.

The Promised Neverland Édition Grace Field.



Le 20 novembre. pic.twitter.com/HmNAj4QpmB — Crunchyroll Manga FR (@CRManga_FR) October 29, 2024



Ensuite, une fois que je suis devenu scénariste, et une fois que la série a commencé, la plus grande difficulté, c'était la limite de temps et comment prendre soin de ma santé. Parce que, ça reste un travail très dur. Il faut aller jusqu’au bout de ses forces, même face aux plus grandes difficultés, et ensuite remonter à la surface.



Posuka Demizu : Moi, je n’ai pas rencontré de vraies difficultés jusqu’à maintenant. Ou peut-être, avant de travailler sur «The Promised Neverland». Je travaillais pour un magazine destiné aux enfants et qui était publié par une autre maison d’édition. Quand j’ai dit à mon ancien éditeur que j’allais changer de magazine et que j’allais vers une autre maison d’édition, il n’a vraiment pas été content ! Il m’a dit : «Mais comment tu oses faire ça ?» C’était une vraie frustration qui a quand même été assez difficile à surmonter.

Mais, en même temps, quand j’ai lu le «storyboard» de Kaiu Shirai pour la première fois, c’était tellement intéressant que je n’avais aucune raison de refuser.



The Promised Neverland/Yakusoku no Nebārando



En parlant du scénario, d’où vient l’idée d’une telle histoire ?



Kaiu Shirai : J’aime les histoires d’évasion depuis toujours. Et je me suis dit : «Et si c’était moi qui écrivais une histoire d’évasion ? Qu’est-ce que j’en ferais ?»



Je pense que j’ai pu lire des ouvrages, quand j’étais enfant, qui m’ont influencé inconsciemment. Je pense à certains contes venant de pays occidentaux comme Hansel et Gretel. Il y a aussi un roman pour enfants qui est très connu au Japon, écrit par Kenji Miyazawa, «The Restaurant of Many Orders». Ou encore, un conte français, qui s’appelle «Le géant de Zéralda» de Tomi Ungerer. Toutes ces histoires que j’ai lues quand j’étais petit m’ont donné des idées pour écrire cette histoire.



«The Promised Neverland» a connu un succès indéniable à l’international et en France. Quel ressenti pour un scénariste et une illustration de voir que son travail est aujourd’hui autant aimé et adoré ?



Kaiu Shirai : Déjà, est-ce que j’ai imaginé ce succès ? Je dirais oui et non. Je ne pensais pas que «The Promised Neverland» allait cartonner comme ça, mais en même temps, j’avais une vision pour ce projet. J’avais vraiment confiance en moi, je ne pouvais pas imaginer que ça allait finir par un échec, et donc, ce n’était pas non plus une surprise. Puis, quand j’ai appris que les dessins allaient être assurés par Posuka Demizu, j’ai su que ça pouvait vraiment marcher.



Évidemment, je suis extrêmement heureux de savoir que le public international lit et prend du plaisir à lire ce titre. D’ailleurs, quand j’ai assisté l’autre jour à la séance de dédicace à Tours (à l’occasion du Japan Tours Festival, ndlr), je regardais très discrètement les réactions du public depuis les coulisses, et je voyais des personnes qui sautaient littéralement de joie ! Ça m’a fait extrêmement plaisir ! Il y avait des gens en «cosplay», et tout ça, ça me touche vraiment.



Posuka Demizu : Je suis avant tout illustratrice et normalement, on n'a pas la chance de rencontrer du succès avec un manga. Mais grâce à Kaiu Shirai, j’ai eu cette chance. Je suis extrêmement reconnaissante envers lui ! Parfois, je reçois des «fanarts» de lecteurs étrangers, et le style graphique n’a rien à voir avec celui des lecteurs japonais. Ça me touche beaucoup et moi, je ne m’attendais pas à tout ça, donc évidemment, j’en suis très heureuse !



Kaiu Shirai, avez-vous toujours su comment l’histoire allait se terminer ? Posuka Demizu a-t-elle déjà eu son mot à dire sur le scénario ?



Kaiu Shirai : Je n’avais pas décidé de la fin de l’histoire au début de la série. Mais, en même temps, j’avais une idée très vague de la conclusion. C’est peut-être difficile à imaginer pour les lecteurs français, mais, au Japon, le manga est pré-publié dans un magazine avant d’être publié sous forme reliée. Et, la période de pré-publication, c’est une sorte de concert d'improvisation, avec plusieurs musiciens qui jouent ensemble.

Je n'avais pas décidé de la fin de l'histoire au début de la série. Kaiu Shirai

Moi, en tant que scénariste, j’ai des idées, et ensuite, mon éditeur peut détruire volontairement ce que j’ai prévu face aux réactions et contre-propositions qu’on reçoit.

Posuka Demizu répond ensuite avec ses propres dessins qui sont parfois inattendus. Ses dessins sont parfois étonnants et, en fonction, je pouvais modifier la narration. Tout ça a créé la narration qu’on a aujourd’hui.



Posuka Demizu, y a-t-il des moments où le scénario vous a choqué ? Était-ce compliqué de dessiner certaines scènes ?



Posuka Demizu : Oui ! Je peux même dire que j’étais choquée toutes les semaines, à tous les nouveaux scénarios.

Pour moi, les scènes des retrouvailles étaient les plus difficiles à dessiner. C’était compliqué aussi vers la fin de l’histoire, parce que les lecteurs adoraient les personnages et donc, les faire réapparaître et montrer leur évolution, c’était complexe.



Avez-vous eu des moments de désaccords artistiques ?



Posuka Demizu : Non, le partage des tâches était assez clair, il n’y avait pas vraiment de complication ! Par contre, parfois, Kaiu Shirai me demandait de modifier ou corriger des dessins alors que la «deadline» était proche et ça, c’était un peu compliqué pour moi.



Quand il me demandait des corrections à la dernière minute, j’étais obligée de travailler le soir. Mais, en même temps, je savais que c’était pour le bien du manga ! En fait, tout le monde faisait son maximum pour rendre l’œuvre meilleure. Tout bêtement, je pouvais oublier le numéro sur le cou des personnages.



Kaiu Shirai : Oui, parfois, des lecteurs assez fins relevaient qu’on avait oublié les numéros ! Pendant la pré-publication, certains ont aussi bien vu qu’on pouvait quelques fois se tromper de numéro, ils disaient : «Ah mais, ce n’est pas le numéro de Norman, mais celui de Gilda !» Donc, on a pu corriger cela pour la publication en livre relié et on remercie les lecteurs pour ces observations !

Kaiu Shirai, vous avez pris deux ans avant de trouver la bonne illustratrice, à quel moment vous-êtes vous dit que Posuka Demizu était la bonne personne ?



Kaiu Shirai : Déjà, elle dessine vraiment bien ! Elle est surtout très douée pour dessiner les expressions du visage : mon histoire est très compliquée et si on se trompe dans l’expression, ça peut totalement changer la signification des scènes.



Je savais qu’on allait réussir si Posuka Demizu acceptait ce projet ! Et quand j’ai vu son design des personnages, là, j’étais vraiment convaincu ! Elle sait à la fois dessiner des enfants très mignons, mais aussi, des monstres horribles à partir de rien. Puis, tous les plats qu’elle dessine sont tellement appétissants.

Bon, dans ce livre, les plats sont des enfants, mais ils ont quand même l’air appétissants. Je ne laissais pas beaucoup de temps à Posuka Demizu mais elle parvenait à comprendre mes intentions et les retranscrire avec un dessin. Des illustrateurs comme ça, de son niveau, il y en a très peu.

The Promised Neverland/Yakusoku no Nebārando





Posuka Demizu, avez-vous un personnage préféré à dessiner ?



Posuka Demizu : C’est difficile comme question, mais je dirais quand même Emma ! Mais j’ai tout de même œuvré pour que Norman soit le plus beau pour les retrouvailles, pareil pour Isabella. En fait, j’ai plutôt un moment préféré à dessiner par personnages, même si Emma reste celle que je dessine toujours aujourd’hui, même après la fin de la série.



Avez-vous un chapitre, ou un tome, préféré ?



Kaiu Shirai : Il faut en citer un seul ? Si on parle des tomes, je dirais le numéro 18… Et le 19e et 20e. Sinon, peut-être le 37e chapitre ou le 11e - il y en a beaucoup !



Posuka Demizu : Pour les tomes, le 17 et 18e. Dessiner ces tomes était si difficile !



Vous voyez-vous collaborer une nouvelle fois ensemble dans le futur ?



Kaiu Shirai : Oui, si Posuka Demizu est partante, avec grand plaisir !



Posuka Demizu : Bien sûr !

The Promised Neverland, édition simili-cuir, Crunchyroll édition, 19,90 €.