Coldplay : qui est Andy Byron, grand patron américain surpris avec sa maîtresse présumée par la «kiss cam» lors d'un concert du groupe ?

Le président d'Astronomer, Andy Byron, s'est retrouvé au cœur d'une controverse après avoir été surpris dans les bras de Kristin Cabot, la cheffe des ressources humaines de sa société, lors du concert de Coldplay mercredi soir à Boston (États-Unis).

Pris sur le vif. Lors de la célèbre «kiss cam» – tradition populaire des matchs et grands événements où les couples sont invités à s'embrasser devant les caméras, le tout diffusé sur écrans géants – pendant le concert de Coldplay à Boston mercredi soir, Andy Byron, président de l'entreprise technologique Astronomer, a été filmé en pleine étreinte avec sa directrice des ressources humaines, Kristin Cabot.

La scène, captée en direct, est rapidement devenue virale en ligne, d'autant plus que le chef d'entreprise est marié à Megan Kerrigan Byron, enseignante avec qui il a deux enfants. Leurs réactions visiblement gênées n'ont fait qu'alimenter les spéculations sur les réseaux sociaux.

Un moment cocasse

En effet, alors que la caméra balayait le public, le leader du groupe, Chris Martin, a pointé du doigt un couple qui dansait, s'exclamant : «Oh, regardez ces deux-là». D'abord souriants et proches, le patron et son employée se figent soudainement en découvrant leur image sur l'écran géant.

Andy Byron a immédiatement retiré ses bras de sa compagne, qui, elle, a dissimulé son visage, pendant qu'il essayait d'échapper à la caméra en s'accroupissant.

«Oh, quoi... soit ils ont une liaison, soit ils sont juste très timides», a plaisanté le musicien de 48 ans, provoquant rires et stupéfaction dans la foule, alors que le duo s'éloignait. Réalisant la situation, il a ajouté : «Oh mince, j'espère que nous n'avons pas fait une bêtise».

En quelques heures, la vidéo a explosé sur internet, cumulant plus des millions de vues sur les diiférentes plates-formes, incluant TikTok, et généré de nombreux détournements.

Andy Byron dirige Astronomer, une entreprise technologique new-yorkaise de gestion de donnée, valorisée à plus d'un milliard de dollars, depuis 2023, selon son compte LinkedIn, qui a depuis été supprimé. Il a été rejoint par Kristin Cabot neuf mois auparavant, selon son profil sur le réseau social professionnel.

Un management «toxique»

«Le leadership exceptionnel de Kristin et son expertise dans la gestion des talents et des stratégies RH sont essentiels pour soutenir notre croissance rapide», pouvait-on lire dans un communiqué publié en novembre 2024. Le message a également été supprimé depuis de toutes ses plates-formes.

Après l'incident, Megan Kerrigan Byron a retiré son nom de famille de ses réseaux sociaux avant de supprimer complètement ses comptes.

Aucun des protagonistes n'a fait de déclaration officielle, bien qu'un communiqué d'excuses attribué au patron ait circulé en ligne. Cependant, l'entreprise a rapidement confirmé qu'elle était mensongère, provenant d'un compte parodique. Elle a ensuite restreint les commentaires sur ses réseaux sociaux.

Astronomer fait désormais l'objet d'une surveillance accrue. Plusieurs médias ont notamment relayé des témoignages d'anciens collaborateurs anonymes qui soulèvent des inquiétudes relatives au management d'Andy Byron.

«Tout le monde se moque et s'amuse comme un fou de ce qui s'est passé et de son exposition», a confié la source au New York Post. Sur le lieu de travail, il aurait la réputation d'être un dirigeant agressif, obsédé par les ventes et qui peut être «toxique», a-t-elle ajouté.