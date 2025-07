«Downton Abbey» : des accessoires, costumes et décors de la célèbre série bientôt vendus aux enchères

Depuis son lancement en 2010, la série «Downton Abbey» est devenue culte. Des accessoires, des costumes et des décors issus du programme seront vendus aux enchères dès le 18 août prochain.

Six saisons, 52 épisodes et quelque 120 millions de téléspectateurs devant le petit écran partout dans le monde, la série «Downton Abbey» créée par Julian Fellowes, s’est hissée parmi les plus programmes les plus suivis depuis son lancement en 2010 au Royaume-Uni. Elle relate les aventures de la riche famille Crawley et de ses domestiques sur près de trois décennies.

Alors qu’une troisième et nouvelle adaptation au cinéma verra le jour à la rentrée, une vente aux enchères d’une vingtaine d'accessoires, costumes et décors issus de la célèbre série, sera organisée en ligne par la maison Bonhams du 18 août au 16 septembre, a-t-on appris ce jeudi 17 juillet.

Des recettes reversées à une association caritative

On retrouvera notamment la robe de mariée portée par Lady Mary lors de son mariage avec Matthew Crawley estimée entre 3.500 et 5.000 euros, la canne de Lady Violet Crawley, un sarouel appartenant à Lady Sybil ou encore un fameux «clap» qui a servi sur le tournage du long-métrage «Downton Abbey, une nouvelle ère», dévoilé il y a trois ans.

Toutes les recettes de cette grande vente seront reversées à «Together for Short Lives», une organisation caritative anglaise en faveur des enfants atteints de maladies limitant leur espérance de vie.