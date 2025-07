«Late Show» : pour quelles raisons le célèbre talk-show américain s’arrêtera-t-il en 2026, après trente-trois ans de diffusion ?

Après trente-trois ans de bons et loyaux services, le talk-show américain «Late Show» ne sera plus diffusé à partir de mai 2026. La chaîne CBS évoque des problèmes financiers.

C’est un programme culte de la télévision américaine lancé en 1993 par David Letterman, qui s’apprête à tirer sa révérence. Stephen Colbert, qui présente «Late Show» depuis 2015, a annoncé jeudi que la chaîne CBS mettrait fin à l’émission en mai 2026. «L'année prochaine sera notre dernière saison», a indiqué l’animateur face à un public en colère qui ne comprenait pas cette décision.

CBS a expliqué que cette dernière était «purement financière dans un contexte difficile pour la fin de soirée» et qu’elle n’était «en aucun cas liée aux performances de l’émission, à son contenu ou à d’autres questions concernant (la société mère) Paramount». «Nous sommes fiers que Stephen ait élu domicile sur CBS. Lui et l'émission resteront gravés dans les mémoires comme faisant partie des grands noms de la télévision de fin de soirée», peut-on également lire dans un communiqué publié par la chaîne.

Le soutien du public et de nombreuses personnalités

De son côté, Stephen Colbert, qui a appris la nouvelle très tardivement, a avoué regretter la fin d’une franchise et d’une époque. «Je ne suis pas remplacé. Tout cela est en train de disparaître», a déclaré l’homme de 61 ans, qui est par ailleurs en froid avec CBS à cause d’un accord à 16 millions de dollars conclu avec Donald Trump pour solder un différend lié à la campagne. En effet, l’actuel chef des États-Unis a porté plainte contre la chaîne concernant une interview de Kamala Harris, qui aurait été «remontée» en faveur de la candidate démocrate. Et le groupe Paramount Global a accepté de financer la future bibliothèque présidentielle de Donald Trump.

Le retrait de l'émission de l'antenne a suscité une vive émotion auprès des téléspectateurs fidèles depuis plus de trente ans, ainsi que de Jimmy Kimmel, qui a apporté son soutien à son confrère Stephen Colbert. «Je t’aime Stephen. Va te faire f***** CBS», a écrit le présentateur du «Late Night Show» sur son compte Instagram. De nombreuses personnalités ont également réagi à l'annonce, à l'instar du chanteur Jon Batiste ou de Rachel Zegler. «Je suis extrêmement triste», a écrit l'actrice.