«Le Diable s’habille en Prada 2» : Anne Hathaway dévoile une première tenue

Alors que le tournage du film «Le Diable s’habille en Prada 2» a officiellement commencé, l’actrice Anne Hathaway, qui reprend son rôle iconique d’Andy Sachs, a dévoilé l’une de ses tenues.

Un premier aperçu stylistique. Le film culte «Le Diable s’habille en Prada» rend un vibrant hommage à la mode, avec ses looks haut couture et ses pièces iconiques.

Et le deuxième volet tant attendu s’annonce tout autant stylé, comme en témoigne la dernière publication Instagram d’Anne Hathaway, co-postée avec les studios 20th Century Fox.

L’actrice, qui repend son rôle d'Andy Sachs aux côtés de Meryl Streep, d'Emily Blunt et de Stanley Tucci, a en effet dévoilé l’une des tenues qu’elle portera dans cette suite, à nouveau réalisée par David Frankel.

un costume élégant à fines rayures

L’ancienne assistante de Miranda Priestly, l’impitoyable rédactrice en chef du prestigieux magazine de mode «Runway», a postée une photo d’elle vêtue d’un élégant costume noir et gris à fines rayures, composé d’une veste de blazer sans manches et d’un pantalon assorti.

Une paire de bottines noires et un collier à perles complètent ce look classique et intemporel, avec lequel la star pose de manière décontractée, dans un éclat de rire.

Pour mémoire, «Le Diable s’habille en Prada 2» sera dévoilé dans les salles obscures en avril 2026, soit vingt ans après la sortie du film original, basé sur le roman de Lauren Weisberger, publié en 2003.