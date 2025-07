«Le diable s'habille en Prada 2» : les premières images de Meryl Streep sur le tournage dévoilées

L’actrice Meryl Streep a été aperçue pour la première fois sur le tournage du «Diable s’habille en Prada 2», mercredi.

Un premier aperçu. L’actrice Meryl Streep, qui reprend son rôle de Miranda Priestly dans le second volet du «Diable s’habille en Prada», a fait ses premiers pas sur le tournage, lancé au début du mois à New York. Des premières images de la star de 76 ans ont été dévoilées, mercredi, par Page Six.

Elles montrent Meryl Streep en jupe de cuir marron, veste longue couleur chair, top violet et lunettes noires sur le nez. Une tenue chic fidèle à l’esprit de son personnage de rédactrice en chef glaciale du prestigieux magazine de mode Runway, qu’elle campe à nouveau, près de deux décennies après la sortie du premier volet. Un rôle qui avait valu à l’actrice multi-récompensée, une nomination aux Oscars.

La tenue d’Anne Hathaway donne un indice sur la suite

Il y a deux jours, c’est Anne Hathaway qui a déjà donné un premier aperçu stylistique de son iconique personnage d’Andy Sachs, assistante malmenée par la capricieuse Miranda Priestly dans le premier volet. L’actrice de 42 ans, qui retrouve elle aussi son personnage, a posté une photo la montrant dans un costume à rayures. Dans un autre registre, elle a par ailleurs été photographiée portant une robe patchwork dans les rues de New York, et un sac Runway à la main, rapporte Page Six. Un sac qui laisse bien entendre qu’Andy Sachs est de retour au sein des bureaux du prestigieux magazine de mode, après l’avoir quitté à la fin du premier long métrage pour un poste de journaliste dans un magazine new-yorkais.

Pour l’heure, peu d'éléments ont filtré quant aux détails de l’intrigue. On sait toutefois que Miranda Priestly doit faire face à la baisse des ventes de la presse papier et qu'elle sera confrontée à Emily, son ancienne assistante à nouveau campée par Emily Blunt, devenue cadre dans un groupe de luxe, dont la publicité finance largement le magazine Runway. Outre Emily Blunt, Stanley Tucci reprendra lui le rôle de Nigel, dans cette suite, à nouveau réalisée par David Frankel. L’acteur et réalisateur Kennegh Branagh, les comédiennes Simone Ashley (La chronique des Bridgerton) et Lucy Liu (Kill Bill, Charlie's Angels), ainsi que Justin Theroux (Beetlejuice Beetlejuice) rejoignent également le casting.

Le long métrage est attendu dans les salles françaises le 29 avril 2026, vingt ans après la sortie du premier volet en 2006. Ce dernier avait connu un véritable succès, cumulant plus 326 millions de dollars au box-office mondial. En France, il avait enregistré 2,1 millions d’entrées.