«Mercredi» : la série va avoir une saison 3

La série «Mercredi» a d’ores et déjà été renouvelée pour une troisième saison avant même la sortie de la saison 2, attendue depuis plus de deux ans et dévoilée à partir du 6 août prochain.

La saga continue. Alors même que la très attendue saison 2 de Mercredi n’est pas encore sortie, Netflix a annoncé le renouvellement de la série pour un troisième opus. «La saison 2 sort de l'ombre dans 2 semaines. La troisième rôde déjà», a publié la plate-forme sur Instagram mercredi 23 juillet, en commentaires d’une image montrant Jenna Ortega accompagnée de La Chose tenant une boule de cristal frappée du numéro 3. «Jamais deux sans trois», peut-on également lire.

Plus que quelques jours avant la saison 2

Une bonne nouvelle qui devrait ravir les fans, en attendant la sortie de la saison 2 dont la première partie sera diffusée à partir du 6 août. Il faudra ensuite attendre le 3 septembre pour découvrir la deuxième partie. Au total, cette nouvelle saison, à nouveau réalisée par Tim Burton, comptera huit épisodes. La fille aînée des Addams, toujours campée par Jenna Ortega, sera confrontée à un nouveau mystère glaçant dans ce nouvel opus, qui promet d’être encore plus noir. Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzman (Gomez Addams), Emma Myers (Enid Sinclair) ou encore Hunter Doohan (Tyler Galpin) y reprennent leur rôle, aux côtés notamment de Lady Gaga, qui rejoint le casting.

Pour rappel, la première saison de Mercredi avait rencontré un succès phénoménal au point de décrocher le record de vues en une semaine pour une série en anglais sur Netflix, avec plus de 341,2 millions d’heures de visionnage. La série avait d’ailleurs rapidement été renouvelée. La plate-forme avait annoncé la seconde saison en janvier 2023, plus de deux ans donc avant son grand retour. Espérons qu'il ne faudra pas attendre aussi longtemps avant de voir le troisième opus. Une attente qui avait d'ailleurs lassé les fans.