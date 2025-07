«South Park» : la série humilie Donald Trump, la Maison Blanche réagit

Dans le premier épisode de la saison 27 de «South Park» diffusé cette semaine, Donald Trump y est ridiculisé. Une mise en scène qui a provoqué la colère de la Maison Blanche.

La Maison Blanche voit rouge après la diffusion du premier épisode de la saison 27 de «South Park». Et pour cause. Dans ces nouvelles aventures de cette série satirique dévoilées mercredi soir aux Etats-Unis, Donald Trump y est présenté dans une version générée par l’intelligence artificielle en train de ramper nu dans le désert, puis suppliant Satan de coucher avec lui. Mais ce dernier refuse, le président des Etats-Unis ayant, selon lui, «un pénis trop petit».

Face à cette provocation, l’exécutif n’a pas manqué de faire part de son indignation. «Cette série n'est plus pertinente depuis plus de vingt ans et se maintient à grand-peine avec des idées sans inspiration dans une tentative désespérée d'attirer l'attention», a regretté jeudi une porte-parole de la Maison Blanche, Taylor Rogers.

Un accord de 1,5 milliard de dollars avec Paramount

Cette dernière a par ailleurs ajouté : «Le président Trump a tenu plus de promesses en seulement six mois que n'importe quel autre président dans l'histoire de notre pays, et aucune série de quatrième ordre ne peut compromettre la série de succès du (chef de l’Etat)».

Malgré les attaques et les nombreuses critiques, «South Park» continue de séduire le public. Selon des informations du Los Angeles Times, les créateurs de la série, Trey Parker et Matt Stone, viennent de signer un accord de 1,5 milliard de dollars avec Paramount, pour que le studio américain puisse diffuser les épisodes sur sa plate-forme de streaming pendant cinq ans. Une tractation qui s’est déroulée dans un contexte particulier pour Paramount.

Le régulateur américain des télécommunications, la FCC, a en effet approuvé sa fusion avec la société de production Skydance, moyennant des changements de ligne éditoriale au sein de la chaîne CBS.