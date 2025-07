Beyoncé : la star réunit les Destiny's Child à Las Vegas

Lors du dernier concert de sa tournée «Cowboy Carter Tour», donné à Las Vegas, la chanteuse américaine Beyoncé a réuni sur scène les Destiny's Child.

Une soirée inoubliable. Après une trentaine de dates, la tournée mondiale de Beyoncé, baptisée «Cowboy Carter Tour», s’est achevée ce samedi au Allegiant Stadium de Las Vegas. Et pour son ultime show, la diva américaine a réservé une surprise de taille à ses fans.

À la fin du concert, elle a fait monter sur scène ses anciennes acolytes Kelly Rowland et Michelle Williams, reformant ainsi, le temps d’une soirée, le groupe mythique des Destiny’s Child, séparé depuis près de vingt ans.

«Bootylicious», «Lose my Breath»...

Face aux 65.000 spectateurs présents ce soir-là, les chanteuses ont interprété plusieurs de leurs tubes dont «Bootylicious» et «Lose my Breath», avant le «mute challenge», un défi lancé par Beyoncé et qui consiste à se taire durant toute la chanson «Energy», titre phare de son album «Renaissance».

Kelly Rowland’s reaction when Vegas failed the mute challenge 😂😂😂😂



“Shut up!” pic.twitter.com/hlbT5uybrH — NotBeyoncebutViolence (@ourhermitage) July 27, 2025

Les dernières retrouvailles du girlband datent de 2018. Cette année-là, «Queen B», Kelly Rowland et Michelle Williams s’étaient produites sur la scène du festival californien Coachella, devant plus près de 100.000 spectateurs. Cette représentation avait alors ravivé des rumeurs autour de leur réunion. Mais il n’en fut rien. Chacune avait repris sa route, seule.

Pour mémoire, l'histoire des Destiny's Child a commencé en 1990, à Houston (Texas). Ses membres d'alors étaient encore préadolescentes et réunies d'abord sous le nom collectif de «Girl's Tyme». À cette époque, sept filles faisaient partie du groupe : Beyoncé, Kelly Rowland, LaTavia Roberson, LeToya Luckett, Tamar Davis, Nina Taylor et Nikki Taylor.

Après quelques années sans label, elles ont signé chez Columbia Records. C'est à ce moment-là que la formation a pris le nom de Destiny’s Child. En 2002, soit deux ans après l'arrivée de Michelle Williams, elles ont annoncé une pause, avant de se réunir avec «Destiny Fulfilled», en 2004. Un an plus tard, durant sa tournée mondiale, le groupe a annoncé sa séparation.