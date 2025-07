«C'est une source d'inspiration» : après la saison 2 de «Mercredi», le réalisateur Tim Burton espère retravailler à nouveau avec Lady Gaga

Lors de la première de la saison 2 de «Mercredi», Tim Burton n'a pas tari d'éloges concernant Lady Gaga, laquelle a joué dans quelques épisodes, affirmant que travailler avec elle avait été «une source d'inspiration».

A good romance. Alors que Londres accueillait l'avant-première des nouveaux épisodes de la série «Mercredi», le réalisateur Tim Burton est revenu sur sa collaboration avec Lady Gaga, nouvelle membre de la Nevermore Academy. Le cinéaste en a profité pour chanter les louanges de l'interprète de «Bad Romance», espérant travailler à nouveau avec elle.

Si Lady Gaga n'était pas présente à l'événement, occupant la scène dans le cadre de sa tournée «Mayhem Ball», elle fera une apparition dans la série inspirée par la Famille Addams dans le rôle de Rosaline Rotwood, une professeure légendaire de la Nevermore Academy. Elle rejoint ainsi une foule de nouveaux visages pour cette deuxième saison, dont Steve Buscemi («Les Sopranos», «Reservoir Dogs») dans le rôle du nouveau directeur de Nevermore et Joanna Lumley («Le Loup de Wall Street», «Au service secret de sa Majesté») dans celui de la grand-mère de Mercredi Addams.

«Travailler avec un artiste est une source d'inspiration»

S'il a fait de Jenna Ortega sa muse en lui proposant le rôle de l'adolescente lugubre Mercredi, puis celui d'Astrid dans «Beetlejuice Beetlejuice», il semblerait qu'une nouvelle alchimie soit née entre Tim Burton et la chanteuse Lady Gaga à l'occasion du tournage de la seconde saison de la série à l'univers gothique.

«C'est une véritable artiste, et pour moi, travailler avec un artiste est une source d'inspiration», a déclaré le cinéaste américain de 66 ans au magazine américain Variety. «J'ai ressenti la même chose pour Joanna [Lumley] et Steve [Buscemi], avec qui j'ai déjà travaillé. Quand ces comédiens arrivent sur le plateau, toute l'équipe s'illumine. C'est magnifique à voir», a ajouté l'excentrique réalisateur.

Quant à d'éventuelles retrouvailles sur un autre projet, Tim Burton a laissé entendre qu'il pourrait collaborer à nouveau avec Lady Gaga à l'avenir, déclarant au Festival du film de Giffoni en Italie qu'il avait «fait autre chose avec elle». Interrogé par Variety pour savoir s'il pouvait révéler plus de détails ou confirmer qu'ils travaillaient à nouveau ensemble, le lauréat du prix Lumière en 2022, l'équivalent du Nobel dans le cinéma, a répondu : «Non, je ne peux pas. Mais je l'espère».

Une seconde saison plus gore

Quant à ce qui distingue la saison 2 de «Mercredi» de la première, Tim Burton a déclaré qu'elle se concentrait davantage sur la dynamique familiale des Addams. «Il y a Mercredi et sa mère, puis Morticia et sa mère», a-t-il déclaré. «Je pense donc que cela permet d'approfondir un peu plus les relations dans cette étrange famille. Tout le monde dit avoir une famille bizarre, mais je leur rétorque : 'Citez-moi une seule famille normale. Je n'en ai jamais rencontré de toute ma vie'», ajoute le réalisateur d'«Edward aux mains d'argent».

Un virage également plus gore pour cette seconde saison, faisant pleuvoir des hectolitres de sang et apparaître poupées et autres créatures macabres. Avec une esthétique à la David Cronenberg, Tim Burton tente de séduire une audience moins adolescente, s'adressant aux amateurs de contenus horrifiques, mais espérant toutefois le même succès retentissant, la première saison détenant le record du meilleur démarrage de l'histoire des séries anglophones sur Netflix, avec plus de 341,2 millions de vues en un semaine.

Et bien que «Mercredi» ait récemment obtenu le renouvellement anticipé de sa saison 3, Tim Burton a déclaré que son objectif principal restait la seconde saison, qui sortira en deux parties, respectivement le 6 août et le 3 septembre. «J'attends en quelque sorte de voir ce qui va se passer», a-t-il déclaré. «Nous travaillons sur la saison 3, mais je suis encore en train de terminer un épisode de la saison 2. Chut», a ajouté l'énigmatique réalisateur.