Emily in Paris : Rupert Everett dit avoir été «viré» sans préavis de la série

L’acteur britannique Rupert Everett affirme avoir été licencié sans ménagement par la production de la série «Emily in Paris».

Il accuse le coup. Rupert Everett affirme qu'il a été renvoyé sans préavis par les producteurs de la série Netflix «Emily à Paris», ainsi qu'il n'apparaîtra pas, à son grand regret, dans la cinquième saison à venir.

L'acteur de 66 ans était apparu dans le dernier épisode de la saison 4 dans le rôle d’un décorateur d'intérieur et vieil ami de la patronne d'Emily, Sylvie. La star du film «Le Mariage de mon Meilleur Ami» explique cette semaine dans Vanity Fair qu'il pensait que son arrivée dans la saison 4 lui permettrait d'obtenir un rôle dans la cinquième. Mais il affirme avoir été «viré» sans même avoir reçu d'appel de la production.

«J'ai joué une scène dans la dernière saison, et ils m'ont dit : "On se reparle l'année prochaine"», indique-t-il. «J'ai attendu qu'ils m'appellent, mais finalement, ils ne m'ont jamais contacté et m'ont tout simplement viré. Le show-business est toujours très difficile, du début à la fin. Quand ils écrivent le scénario, ils pensent qu'ils vous veulent, mais ensuite, les choses changent et ils perdent votre personnage. Je ne sais pas pourquoi.» Rupert Everett dit que la nouvelle l’a profondément affecté : «Pour moi, ce fut une tragédie. Je suis resté au lit pendant deux semaines, incapable de m'en remettre».

Du côté de la production, le son de cloche est différent. Elle indique qu'il était dès le départ prévu que l'acteur ne fasse qu'une fugace apparition dans la série. Vanity Fair rapporte qu'une «source proche de la production» de la série leur a confié qu'«Everett avait été embauché comme guest star et que l'histoire de son personnage était arrivée à sa conclusion».