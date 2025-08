J.D Vance, Pam Bondi, Karoline Leavitt... Voici les artistes musicaux écoutés par les proches de Donald Trump en 2025, selon Panama Playlists

Neuf ans après le scandale des «Panama Papers», qui avait révélé plus de 11,5 millions de documents confidentiels sur des sociétés offshore, le site web Panama Playlists prétend aujourd'hui dévoiler, de manière plus amusante, les goûts musicaux personnels de plusieurs membres de l'administration américaine.

Bien que Spotify exige désormais une vérification d'âge pour accéder aux contenus vidéo sensibles, les playlists des utilisateurs, elles, restent accessibles au grand public. Et c'est ce point qu'aurait exploitée le site Panama Playlists, lancé cette semaine, pour exposer les habitudes musicales de certaines personnalités publiques, incluant des membres de l'administration du président américain Donald Trump.

«J'ai trouvé les vrais comptes Spotify de célébrités, de politiciens et de journalistes. Beaucoup utilisent leurs vrais noms. Avec un peu de recherche, je peux affirmer avec une quasi-certitude : oui, c'est bien eux», a affirmé le fondateur anonyme du site.

Des goûts musicaux surprenants

Selon le site, le vice-président J. D. Vance apprécierait particulièrement les boys bands, notamment One Direction avec leur chanson «What Makes You Beautiful», ainsi que les Backstreet Boys et leur titre «I Want It That Way», présents sur sa playlist «Making Dinner» (pour faire à manger).

En revanche, sa playlist «Gold On The Ceiling» (De l'or au plafond) dévoilerait un fort penchant pour le rock avec des groupes tels que Death Cab for Cutie, Mazzy Star, Butthole Surfers, Tesla, ainsi que Passion Pit.

Quant à l'attaché de presse de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, elle aurait inclus les chansons «Run the World (Girls)» de Beyoncé, «Girls Just Want to Have Fun» de Cyndi Lauper, «Skake it off» de Taylor Swift ou encore «Dancing Queen» du groupe suédois ABBA sur sa playlist «Baby Shower» .

Pam Bondi, procureur général des États-Unis, privilégierait les morceaux entraînants dans sa playlist sobrement intitulée «Pam», à l'instar du morceau emblématique de Nelly «Hot In Herre», «Stitches» de Shawn Mendes et «Fix My Eyes» du groupe For King & Country.

Elle apprécierait particulièrement la chanteuse Selena Gomez, dont cinq titres figurent dans sa playlist, dont «Same Old Love», «Hands to Myself» ou encore «Good for you».

Le fruit d’un an d’enquête

Parmi les titres favoris du président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, sur son compte Pandora, figureraient «Parachutes» du film «Air Force One» et la bande originale du «Monde de Nemo» interprété par l'Orchestre philharmonique de Prague.

Du côté des chefs d'entreprise, Sam Altman, co-créateur de ChatGPT, écouterait «Get Ur Freak On» de Missy Elliott et «Good Lookin» de Dixon Dallas, une chanson country évoquant l’homosexualité, devenue virale en 2023.

Sam Bankman-Fried, le fondateur de la plate-forme d'échange de cryptomonnaies FTX condamné à 25 ans de prison pour détournement de fonds l'année dernière, écouterait The Weeknd avec «Save your tears», Khalid avec «Young Dumb, Broke» et Sia avec «Unstoppable».

«Je récupère leurs playlists depuis plus d'un an. Certains utilisateurs ont même activé un paramètre qui affiche leur dernier morceau écouté [...] ce qui me permet de savoir quels morceaux ils ont écoutés, combien de fois et quand», a précisé la personne derrière le site, précisant également que le projet n'avait aucun lien avec Spotify ou les personnes présentées.

Une authenticité incertaine

Même s'il reste difficile de vérifier si ces playlists appartiennent réellement aux personnes mentionnées, le fondateur a soutenu sa véracité. «J'ai gagné en confiance pour chaque personne en analysant de nombreux indices. Prenons Pam Bondi par exemple. Son partenaire de longue date est John Wakefield, et son profil contient une ancienne playlist intitulée 'john' ainsi qu'une playlist partagée avec un utilisateur nommé "John Wakefield", ce qui confirme qu'il s'agit bien de son compte», a-t-il ajouté.

La playlist «Baby Shower» du profil de Karoline Leavitt aurait été créée un mois avant la naissance de son enfant selon le propriétaire du site, soulignant qu'ils ne collectaient que des informations accessibles au public.

En outre, plusieurs célébrités présentes sur la plate-forme ont confirmé l'authenticité de leurs playlists. «Je peux confirmer que cette playlist est réelle. Ma vie serait nulle sans toi», a notamment admis sur X Palmer Luckey, fondateur des casques de réalité virtuelle Oculus Rift et l'Oculus Quest, apparemment amateur de «Since U Been Gone» de Kelly Clarkson, «A Thousand Miles» de Vanessa Carlton et «Bye Bye» du groupe NSYNC.

I can confirm that this playlist is real.



My life



Would suck



Without



You https://t.co/Qm7RJP7Ea9 — Palmer Luckey (@PalmerLuckey) July 30, 2025

Mike Isaac, journaliste au New York Times, a également reconnu sa playlist, se réjouissant que la sienne ne soit pas «trop embarrassante».

D'autres journalistes américains ont confirmé l'exactitude des informations à The Verge, tandis que certains ont démenti, à l'instar de Kara Swisher et de sa femme, la rédactrice Amanda Katz, dont la playlist en question est baptisée «My Peloton Music».

Bien qu'elles partagent un vélo d'appartement de l'entreprise américaine d'appareils de fitness Peloton, «ces chansons auraient pu être diffusées pendant un cours en direct», a précisé la seconde.

Une empreinte numérique publique

Néanmoins, ce site ne pourrait relever que du simple divertissement, compte tenu des choix musicaux parfois douteux, ironiques ou prévisibles des personnalités. «Les Panama Papers ont révélé des comptes bancaires cachés. Cela révèle des goûts cachés», peut-on lire sur le site.

Toutes les playlists et tous les profils sur la plate-forme musicale Spotify sont publics par défaut, obligeant les utilisateurs à modifier manuellement ce paramètre dans les réglages s'ils souhaitent préserver leur confidentialité. Mais même cette action ne rend pas les playlists antérieures privées automatiquement, chacune devant être modifiée individuellement.

En outre, de nombreux utilisateurs emploient leur nom réel comme identifiant, probablement suite à une inscription via Facebook, facilitant considérablement leur identification.