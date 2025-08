Une course d'«OFNI» : quel est ce festival dont le vainqueur doit gagner son poids en moules

Ce week-end, la commune de Saint-Martin-de-Bréhal, près de Granville (Manche), vibre au rythme du Festival À Fond la Cale, un événement aussi joyeux qu’insolite, dont le point d’orgue intervient ce dimanche 3 août avec la fameuse course d’Objets Flottants Non Identifiés (OFNI).

Un carnaval maritime hors du commun. C’est l’événement estival à ne pas manquer sur la côte manchoise. Pour sa 25e édition, le Festival À Fond la Cale de Saint-Martin-de-Bréhal (Manche) propose «trois jours de festivités entièrement gratuits et complètement loufoques», selon l’office de tourisme local. Et le clou du spectacle a lieu ce dimanche 3 août, avec la célèbre course des OFNI, ces embarcations artisanales aussi délirantes qu’ingénieuses.

Le principe : des équipes locales et de vacanciers construisent leur propre navire de fortune, souvent farfelu, pour tenter de rallier la mer dans une course festive. Par le passé, on a vu voguer des OFNI en forme de Rubik’s cube, d’animaux géants ou encore de vaisseaux spatiaux.

«Nous appelons ça un carnaval de la mer. On n’en sait pas grand-chose (des OFNI). Chacune des équipes participantes se prépare dans le plus grand secret», indique les organisateurs dans Ouest France. Cette compétition humoristique, qui débute par un défilé dans les rues de la commune, devrait attirer de nombreux spectateurs et curieux sur le littoral en cette période de grande vacances.

Une autre course tout autant délirante : la «Saint-Martinade»

Mais la journée ne s’arrête pas là. À 16 heures, place à une autre épreuve unique en France : la «course des joyeux baleiniers de la Saint-Martinade». L’objectif est d’atteindre une balise en pleine mer… en nageant à l’intérieur d’une bouée en forme de baleine. Petits et grands peuvent y participer dans un joyeux chaos aquatique, limités dans leurs mouvements.

À la clé ? Un prix aussi original que local, puisque chaque gagnant des catégories remporte son poids en moules. Un trophée qui annonce un joyeux festin. Tout au long de la journée, les plages seront aussi animées par des cerfs-volants géants. Mer, ciel, sable : tout le littoral de Saint-Martin-de-Bréhal s’annonce haut en couleur.