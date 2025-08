Emily in Paris : Michèle Laroque fait des étincelles sur le tournage de la saison 5

Attendue pour la fin de l’année 2025 sur Netflix, la saison 5 de la série «Emily in Paris» pourra compter sur la présence de Michèle Laroque dont le talent comique a immédiatement conquis les équipes de tournage.

Un trésor national. Début juillet, le site américain Variety avait confirmé la présence de Michèle Laroque au générique de la saison 5 d’«Emily in Paris» dans le rôle d’Yvette, une amie de longue date de Sylvie Gatteau, incarnée par l’excellente Philippine Leroy-Beaulieu. Un choix que ne regrette en aucun cas Juliette Ménager, la responsable de casting de la série, qui s’est récemment exprimée sur le processus de sa décision.

«J’ai vu que Sylvie allait retrouver une vieille amie dans la saison 5 et c’est compliqué parce que les actrices de cette génération ont tendance à avoir un certain look et c’était difficile de trouver quelqu’un qui puisse travailler bien avec Philippine», a-t-elle commencé à expliquer. «Mais j’ai soudain pensé à Michèle, qui parle anglais couramment et qui est une si bonne actrice. Elle a ce sens parfait de la comédie. J’ai donc ensuite dû soumettre l’idée à Darren et au reste de l’équipe, qui ne la connaissaient pas, et ils l’ont tout de suite adorée, comme Philippine», a-t-elle poursuivi.

Comédienne talentueuse qui a toujours eu un sens aigu de la comédie, Michèle Laroque a immédiatement fait forte impression sur les équipes de tournage. «J’étais sur le tournage l’autre jour et tout le monde était impressionné par son talent comique. Elle est comme un Stradivarius : elle peut vous donner 20 versions différentes de bonjour», a ajouté Juliette Ménager.

Alors qu'on ne connaît toujours pas la date de diffusion officielle de la saison 5 d’«Emily in Paris» sur Netflix – où elle est attendue d’ici à la fin de l’année 2025 – les téléspectateurs savent que l’héroïne sera partagée entre Paris et Rome en raison de ses sentiments pour Marcello, le bel Italien qui a fait chavirer son cœur. À noter que Bryan Greenberg, aperçu dans la série «Les Frères Scott», et Minnie Driver (Will Hunting), ont également été ajoutés au casting de ce cinquième chapitre.