KPOPPED : Tout savoir sur le concours de musique inédit animé par PSY et Meghan Thee Stallion sur Apple TV+

Produite par Lionel Richie et Meghan Thee Stallion, «KPOPPED» propose de réunir sur scène des stars de la K-Pop avec d’anciennes gloires de la musique occidentale (Spice Girls, Boyz II Men, etc.) dans un concours décapant, à découvrir à partir du 29 août sur Apple TV+.

Une émission qui fera date. «Cela n’a jamais été fait auparavant», assure Meghan Thee Stallion dans la bande annonce de «KPOPPED», le concours musical organisé à Séoul et disponible à partir du 29 août sur Apple TV+, dont elle est co-productrice avec Lionel Richie, et la co-animatrice au côté du chanteur coréen PSY.

Ce programme musical d’un nouveau genre a vu les choses en grand en proposant de réunir sur scène, et dans le cadre d’une compétition, des stars de la K-Pop (Corée du Sud) et de la J-Pop (Japon) avec des gloires de la musique occidentale. Ainsi, les téléspectateurs retrouveront les groupes et artistes ATEEZ, Billlie, Itzy, Kep1er, JO1, STAYC, Kiss of Life et BLACKSWAN qui intégreront dans leurs rangs les célébrités que sont Megan Thee Stallion, Patti LaBelle, Mel B et Emma des Spice Girls, Vanilla Ice, Taylor Dayne, Kesha, Eve, J Balvin, Kylie Minogue, TLC, Boy George, Jess Glynne, Ava Max et le groupe Boyz II Men.

«Dans chaque épisode, des stars occidentales s'associent à des groupes de K-Pop renommés pour revisiter l'une de leurs plus grandes chansons, le tout couronné par des performances scéniques audacieuses et collaboratives. Disposant d’un temps limité pour répéter, ces partenaires aux multiples facettes offrent des interprétations électrisantes au public de Séoul, qui vote pour la performance KPOPPED la plus marquante de la soirée. Après la victoire du concours de chansons, les K-Pop Idols clôturent l'épisode par une performance captivante», précise Apple TV+ dans un communiqué.