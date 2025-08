«Alien : Earth» : la presse américaine a dévoilé ses premières critiques, et voici ce qu'elle en dit

Attendue sur la chaîne américaine FX à partir du 12 août, la série «Alien : Earth» est une réussite totale selon la presse américaine, qui salue la capacité de Noah Hawley, le showrunner, à donner un nouvel élan à la franchise créée en 1979.

Une réussite sur toute la ligne. La série «Alien : Earth», qui doit débarquer sur la chaîne américaine FX à partir du 12 août, et le lendemain sur Disney+ en France, est une des fictions les plus attendues de l’année 2025. Et selon les critiques publiées par la presse américaine, le showrunner Noah Hawley vient de réussir le tour de force de compiler le meilleur de la saga lancée en 1979 par Ridley Scott, pour donner un nouvel élan à une des franchises cinématographiques les plus populaires de ces cinquante dernières années.

«La série pilotée par Noah Hawley est l'un de ces rares préquels qui vient enrichir le matériel d’origine, insufflant une nouvelle vie dans une franchise au bord de l’épuisement. C’est la résurrection d’Alien que nous attendions tous», s’enthousiasme le site britannique Empire. «Après cinq films fondateurs, deux crossovers regrettables, et 46 ans de saturation culturelle, le Xénomorphe ne représente plus le mystère qu’il était autrefois – un détail dont le showrunner Noah Hawley est totalement conscient. Et c’est la raison pour laquelle le Xénomorphe n’est qu’une des cinq espèces se trouvant à bord du vaisseau qui s’écrase sur Terre», est-il précisé.

Pour le site américain Collider, «la série offre à cet univers l'espace et le temps nécessaires pour développer ses idées et concepts d'une manière qui est tout simplement impossible au cinéma». «Noah Hawley nous offre l'horreur d'Alien, les idées plus profondes de ‘Prometheus’ et ‘Alien : Covenant’, l'analyse de la cupidité des entreprises dans ‘Aliens’ et ‘Alien : Romulus’, et parfois même certains moments les plus absurdes et les plus drôles de la série. Il a su capturer tout ce qui a fait d'Alien ‘Alien’ au fil des ans et prouve qu'après presque 50 ans de franchise, elle est toujours aussi essentielle», peut-on lire également.

Une série jamais ennuyeuse

Le site The Hollywood Reporter fait état d’une «épopée enivrante, tentaculaire, parfois un peu lourde mais finalement palpitante sur la personnalité, l'orgueil et, bien sûr, le plaisir primordial de voir des gens se faire complètement annihiler par des monstres de l'espace». «La série n'est jamais ennuyeuse, même dans ses épisodes les plus descriptifs. Une violence à vous retourner l'estomac et des conversations dérangeantes sont disséminées suffisamment régulièrement pour tenir les spectateurs en haleine. Si les premières heures de la saison peuvent donner l’impression de trainer en longueur, les dernières déchaînent l'enfer avec un abandon glorieux et sanglant», ajoute-t-il.

Pour le site The Wrap, Noah Hawley «a su capturer le sentiment distinct de malaise et d’étrangeté de l’œuvre de Scott, avec ses fondus lents et l’horreur aliénante de l’existentiel». «La série part du principe que son public est familier avec les origines d’Alien, une base qui conduit à des raccourcis amusants», précise pour sa part le site Variety, qui encense le travail du showrunner.