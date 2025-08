Hunger Games : le youtubeur Mr Beast veut créer des jeux inspirés de la célèbre saga avec des armes laser

Après le succès de son adaptation de la série télévisée à succès «Squid Game», le youtubeur MrBeast a dévoilé son intention de développer des jeux inspirés de la célèbre saga «Hunger Games».

Lors d'une récente apparition dans l'émission «Today Show», MrBeast, le youtubeur le plus suivi au monde, a dévoilé son projet d'organiser une compétition grandeur nature inspirée de la franchise «Hunger Games», avec une récompense d'un million de dollars à la clé.

«J’ai cette idée en tête depuis un moment : ce serait drôle de réunir environ 26 personnes au hasard, de les mettre sur une île, sans utiliser de vraies armes – peut-être du laser tag ou quelque chose comme ça – et le dernier survivant gagne un million de dollars, pour recréer "Hunger Games" dans la vraie vie [...] Je pense que ça cartonnerait», a déclaré Jimmy Donaldson, de son vrai nom, précisant avec humour : «Bien sûr, on ne va pas tuer des gens».

MrBeast wants to recreate "The Hunger Games" in real life on YouTube 👀 pic.twitter.com/cw3Vi03U5z — MrBeast updates (@mrbeast_update) August 5, 2025

Pour les non-initiés, les «Hunger Games» sont une compétition se déroulant dans un monde dystopique où les participants – un garçon et une fille âgés de 12 à 18 ans tirés au sort dans chacun des 12 districts – doivent s'affronter dans un combat mortel. Cette lutte se poursuit jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul survivant, le tout étant retransmis en direct à la télévision.

Initialement conçue comme une trilogie par l'auteure Suzanne Collins, la popularité inattendue des œuvres littéraires a donné naissance à deux livres préquelles et à une série de films à succès avec Jennifer Lawrence. Une adaptation théâtrale du premier livre est également en cours de production, avec Mia Carragher dans le rôle principal de Katniss Everdeen.

«Beast Games», l'émission de tous les records

«On a déjà recréé "Squid Game", et ça a super bien marché. On a aussi reconstruit la chocolaterie de Willy Wonka – d'ailleurs j'ai une entreprise de chocolat. On a distribué des tickets d'or, fait venir des gens… Ils ont adoré. En fait, on aime donner vie à des idées tirées de fictions, et le public adore ça», a ajouté le créateur de contenu.

Bien qu'aucun calendrier précis n'ait été annoncé, MrBeast a suggéré que ce projet pourrait prendre la forme d'une production d'envergure, ou être adapté pour sa série animée si nécessaire.

Ce ne serait pas la première compétition d'ampleur organisée par le créateur de contenu, réputé pour ses concepts toujours plus ambitieux. Il avait déjà marqué l'histoire en lançant la première saison des «Beast Games» l'année dernière, sur Amazon Prime Video. Cette émission de téléréalité, très médiatisée, réunissait 1.000 participants en compétition pour remporter 5 millions de dollars, finalement doublés à 10 millions, marquant le gain le plus élevé dans l'histoire de la téléréalité.

Selon la plate-forme de streaming, la série a attiré 50 millions de téléspectateurs en seulement 25 jours, et également établi 44 records du monde Guinness. L'émission est devenue le programme non-scénarisé le plus regardé sur Amazon Prime, confortant MrBeast dans sa position de numéro un mondiale du divertissement.

Malgré les controverses liées aux poursuites judiciaires intentées par des candidats, ainsi que diverses allégations et critiques concernant la rémunération des gagnants, Amazon a déjà commandé deux saisons supplémentaires.