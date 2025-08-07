Grey's anatomy : une comédienne de la série révèle être atteinte d'une maladie auto-immune chronique

La comédienne Camilla Luddington, aperçue dans la série à succès «Grey’s Anatomy», a révélé au micro du podcast «Call It What It Is», co-animé par Jessica Capshaw, avoir été diagnostiquée d’une maladie auto-immune chronique à la thyroïde.

Un drame médical bien réel. Connue pour son rôle dans la série «Grey’s Anatomy», l’actrice Camilla Luddington a révélé être atteinte d’une maladie auto-immune chronique à la thyroïde au micro du podcast «Call It What It Is», qu’elle co-anime avec une autre comédienne de la série, Jessica Capshaw. Appelée la thyroïdite de Hashimoto, ou thyroïdite chronique lymphocytaire, cette maladie lui a été diagnostiqué plus tôt cette année. Ce qui a été un choc pour la jeune femme.

«Il y a deux mois et demi – donc c’est encore assez récent – j’ai fait une prise de sang. Au moment d’analyser les résultats, mon médecin me dit : ‘Tout va bien, sauf ce petit détail’. Et je me souviens d’avoir entendu le terme de maladie auto-immune, et de penser : ‘Quoi ?’. Puis on m’a expliqué que j’étais atteinte de la thyroïdite de Hashimoto, et que c’était assez commun», a-t-elle confié.

Une sensation de fatigue

Rassurée, mais malgré tout secouée par le diagnostic, Camilla Luddington a immédiatement fait le rapprochement avec plusieurs symptômes qu’elle ressentait depuis un moment. La comédienne de 41 ans a expliqué ne pas s’être inquiétée outre mesure, connaissant sa tendance à être légèrement hypocondriaque. «Honnêtement, j’étais soulagée. J’ai eu l’impression que je savais ce qui se passait. Mais j’ai tendance à être hypocondriaque. Donc il y avait une partie de moi que se disait : ‘Est-ce que je suis en train d’exagérer ?’», a-t-elle précisé.

Elle a décrit avoir eu des signes avant-coureurs, cette maladie poussant le système immunitaire à s’attaquer à la thyroïde. «Cette maladie peut vous faire sentir fatiguée et sensible au froid. Ce qui est amusant parce que mon mari se moquait de moi quand je me couvrais de 40 couvertures la nuit», a-t-elle poursuivi. «Cela peut vous donner la sensation d’être dans le brouillard, dépressif, vous avez la peau sèche, vos cheveux deviennent plus fins», a-t-elle ajouté.

Alors qu’elle pensait que les symptômes étaient dû au simple fait d’avoir deux enfants, et d’avoir passé la quarantaine, Camilla Luddington ne regrette pas d’avoir insisté auprès de son médecin pour effectuer une prise de sang. Elle a précisé suivre un traitement médicamenteux et avoir des rendez-vous toutes les six semaines pour suivre l’évolution de la maladie.