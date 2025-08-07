«The Paper» : une première bande-annonce hilarante pour le spin-off de «The Office»

«The Paper», série dérivée de la sitcom culte de NBC «The Office», a ce jeudi dévoilé sa première bande-annonce. Un régal d'humour.

Les fans nostalgiques des péripéties de la vie de bureau des employés de la société de vente en gros de papier Dunder Mifflin, racontée dans la série parodique «The Office», attendent la nouvelle série de la franchise au tournant. Ce jeudi, ils ont pu commencer à se faire une idée de ce qui les attend, Peacock ayant dévoilé la première bande-annonce de «The Paper».

Co-créée par Greg Daniels (de «The Office») et Michael Koman (de « Nathan for You »), cette nouvelle comédie parodique suit cette fois l'équipe d'un journal en difficulté du Midwest, qui emploie Oscar Martinez, personnage déjà présent dans la série originale (et toujours incarné par Oscar Nuñez).

Dans la bande-annonce, un journaliste ambitieux, Ned Sampson (Domhnall Gleeson), rejoint le Toledo Truth Teller en tant que rédacteur en chef, avec de grandes idées pour revitaliser le journal, qui partage ses bureaux avec... Une entreprise de papier toilette.

Pour éviter la liquidation, Ned doit lutter contre les coupes budgétaires et motiver une équipe hétéroclite d'employés incarnés par, outre Oscar Nunez, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, et Tim Key.

«Combien d'entre vous ont déjà écrit pour un journal ?» demande-t-il à ses «journalistes» dans la bande-annonce. «J'ai écrit un devoir au collège», lui répond l’un d’entre eux, tandis qu’un autre se vante d’avoir déjà «tweeté».

«The Paper» sera diffusée à partir du 4 septembre sur la chaîne américaine Peacock. Pour l’heure, aucune de date de diffusion en France n'a été annoncée.