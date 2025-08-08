«Highlander» : le casting du reboot avec Henry Cavill s'étoffe

Après Henry Cavill puis Russell Crowe, Dave Bautista est le nouvel acteur annoncé au casting du remake du film «Highlander».

Le remake de «Highlander» a trouvé son vilain. THR annonce que Dave Bautista a rejoint le casting du film avec Henry Cavill en tête d'affiche.

Alors qu'Henry Cavill, 42 ans, incarnera le guerrier immortel Connor MacLeod, la star de la WWE de 56 ans devenue acteur incarnera son antagoniste, Kurgan, un «Immortel prétendant au Prix – le pouvoir de tous les Immortels ayant jamais existé».

'Highlander': Dave Bautista to Play Villain Opposite Henry Cavill in Amazon MGM's Remake https://t.co/dXl34LlOPX — The Hollywood Reporter (@THR) August 7, 2025

En avril, il avait déjà été annoncé que Russel Crowe jouerait également dans le remake. Selon Variety, il y incarnera le mentor du personnage d’Henry Cavill, joué par Sean Connery dans le film original.

Russell Crowe Joins Henry Cavill in 'Highlander' https://t.co/zobZgMA9mQ — Variety (@Variety) June 20, 2025

Le remake avait été annoncé pour la première fois il y a près de quatre ans. Il avait alors été révélé que Chad Stahelski, qui est le réalisateur des films John Wick, dirigerait le nouveau film.

Sorti en 1986, le premier long-métrage suivait des êtres immortels qui se traquaient mutuellement pour accumuler plus de pouvoir. Quatre suites ont été réalisées et trois séries télévisées ont été produites.