«One Piece» : renouvelée pour une saison 3, la série présente les premières images de sa saison 2

L'adaptation en série live-action de «One Piece» a été renouvelée pour une troisième saison, et un premier aperçu de sa saison 2 vient d’être dévoilé.

«One Piece», la série en live-action de Netflix adaptée du très populaire manga éponyme d'Eiichiro Oda, prendra la mer pour une saison 3, a-t-il été annoncé lors de la célébration annuelle du «One Piece Day» à Tokyo, qui se tenait samedi.

Comme le rapporte Variety, la production de cette troisième saison sera lancée plus tard cette année, au Cap en Afrique du Sud, avec Ian Stokes rejoignant Joe Tracz en tant que co-showrunner.

Netflix a révélé la nouvelle alors que la sortie de la deuxième saison approche. Si elle n'a pas encore de date de diffusion, cette dernière devrait en effet être diffusée en 2026.

Le service de streaming a également publié ce week-en une première bande-annonce de cette nouvelle saison très attendue.

En route pour Grand Line !



ONE PIECE saison 2, en 2026. Et la saison 3 bientôt en production. pic.twitter.com/BKBQGgvjLT — Netflix France (@NetflixFR) August 10, 2025

Voici le synopsis de la saison 2 de la série «One Piece» de Netflix : Luffy son équipage «mettent le cap sur l'extraordinaire Grand Line, une étendue d'eau légendaire où danger et merveilles les attendent à chaque tournant. En parcourant ce royaume imprévisible à la recherche du plus grand trésor du monde, ils rencontreront des îles étranges et une multitude de nouveaux ennemis redoutables».