«Ibiza final boss» : qui est ce fêtard devenu viral grâce à son étonnante coupe de cheveux ?

Si vous étiez connecté sur Internet ces derniers jours, vous n'avez certainement pas pu échapper au phénomène «Ibiza Final Boss». Alors, qui est donc ce clubbeur devenu viral grâce à sa coupe de cheveux atypique ?

Un nouvel arrivant au panthéon des mèmes. Jack Kay, un Britannique de 26 ans, est devenu une sensation sur les réseaux sociaux en raison de sa coupe de cheveux au bol atypique, lui valant le surnom d'«Ibiza Final Boss».

Dans une vidéo publiée par la marque de vêtements Zero Six West, visionnée près de 24 millions de fois depuis le 3 août, le jeune homme danse dans un club en plein air à Ibiza avec ses lunettes de soleil, sa grosse chaîne en or et son débardeur noir.

Semblable à n'importe quel vacancier, c'est sa coupe au bol, rappelant un personnage de LEGO, qui a véritablement attiré l'attention des internautes. «Quelqu'un connaît cette légende absolue, car nous avons deux invitations gratuites à son nom !», peut-on lire dans la légende de la publication. Il n'en fallait pas plus pour enflammer Internet.

Depuis, d'autres vidéos du jeune employé dans le bâtiment ont fait le tour de TikTok, notamment une séquence partagée par un autre fêtard – visionnée 9,2 millions de fois – où on le voit danser avec celui qu'il décrit comme «l'homme, le mythe, la légende».

Rapidement, le visage de Jack Kay est apparu dans des mèmes, et des marques se sont même emparées du phénomène viral, à l'instar de Booking.com, qui a commenté une publication, déclarant : «Hé légende, nous voulons te ramener à Ibiza pour un séjour prolongé. Vérifie tes DM».

Bientôt en tournée

Mais d'où vient ce surnom ? Dans l'univers du jeu vidéo, le «Boss Final» désigne notamment l'adversaire ultime, le plus redoutable, qu'on affronte en fin de niveau ou de partie, comme Bowser dans «Super Mario».

Ainsi, le jeune homme incarnerait cette énergie de «Final Boss», l'archétype du fêtard d'Ibiza, selon les internautes, avec ses lunettes de soleil flashy, dents d'une blancheur éclatante, bodybuildé, danse singulière, et bien sûr la coiffure improbable.

Il a profité de sa soudaine célébrité pour créer son compte TikTok, qui rassemble déjà près de 20.000 abonnés, tandis que son nouveau compte Instagram en totalise 122.000.

D'après le DailyMail britannique, sa compagne mannequin Alisha Cook l'aurait quitté après avoir appris qu'il faisait la fête sur l'île blanche, mais elle aurait reconsidéré sa décision depuis que la vidéo a connu un succès viral.

Dans une story Instagram, Jack Kay a remercié ses abonnés, déclarant : «J’apprécie tout l’amour et les messages de tout le monde. Je vous répondrai au plus vite. C’est beaucoup à digérer pour le moment. Je suis juste une personne normale de Newcastle, c’est fou. Restez confinés, j’ai de grandes nouvelles à venir».

Il a déjà signé avec Neon Management, agence artistique qui s'occupe des candidats de la célèbre téléréalité «Love Island», qui a annoncé qu'«Ibiza Final Boss part en tournée».