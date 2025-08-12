Après la série «Mercredi», un nouveau projet se prépare autour de la Famille Addams

Alors que la deuxième saison de la série «Mercredi», orchestrée par Tim Burton, cartonne depuis son lancement, la Famille Addams s'apprête à prendre part à un nouveau projet. Sous la forme d'un film d'animation ?

Vous en reprendrez-bien un peu ? La série à la sauce gothique «Mercredi» connaît un succès retentissant depuis son lancement. Un projet juteux dont la recette va être revisitée en film d'animation, comme l'a dévoilé le magazine américain Deadline. Dans le premier épisode du podcast «Crew Call», les créateurs de la série mettant à l'honneur Mercredi Addams, Alfred Gough et Miles Millar, ont avoué travailler sur un nouveau film d’animation pour Amazon MGM Studios.

Il s’agira d’un reboot complet, sans lien avec la série Netflix où l'on suit le quotidien de l'adolescente la plus lugubre des Etats-Unis, incarnée par Jenna Ortega. Et si la rentrée a eu lieu ce mercredi 6 août à Nevermore, Mercredi Addams s'apprête à occuper nos écrans pour un certain temps, puisque la plate-forme au N rouge a déjà commandé une saison 3 et un spin-off.

«Un tout nouveau long-métrage sur la Famille Addams»

Le scénariste et producteur Alfred Gough est revenu plus en détails sur le contenu du futur long-métrage d'animation. «Nous travaillons dessus avec Amazon MGM et avec Kevin Miserocchi, qui dirige la Fondation Addams et qui connaissait personnellement Charles Addams (l'auteur de «La Famille Addams», NDLR). Nous rebootons la franchise de films d’animation. Cela n’aura donc aucun lien avec les deux films précédents, ni avec cette série. Ce sera un tout nouveau long-métrage sur la Famille Addams. Nous ne pouvons pas en dire grand-chose, car le projet n’en est qu’à ses débuts», a t-il dévoilé.

Tout droit sortie de l'imagination de Charles Addams, la famille aux cinquante nuances de noir est née dans les années 1930, d'abord couchée sous forme de dessins sur les pages du magazine «The New Yorker». Satire de la famille américaine bien sous tous rapports, les Addams tranchent par leur humour cynique, et leur attrait un peu trop prononcé pour le morbide. De quoi séduire les lecteurs, mais également le producteur David Levy, qui donnera vie à Gomez, Morticia, Mercredi et les autres sous forme de série en 1964, bien avant que l'excentrique Tim Burton ne s'empare de cette macabre famille et en fasse un succès commercial retentissant.

En attendant la sortie du film d'animation, les aficionados de l'univers Addams pourront se délecter de la seconde partie de la saison 2, à découvrir dès le 3 septembre prochain avec au casting, la star de la pop Lady Gaga dans le rôle de l'énigmatique Rosaline Rotwood, professeure de la Nevermore Academy.