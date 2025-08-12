Netflix renouvelle son contrat avec Meghan Markle et le prince Harry, mais cette fois sans clause d’exclusivité

Netflix a annoncé avoir renouvelé son partenariat avec Meghan Markle et le prince Harry avec la signature d’un nouveau contrat sur plusieurs années, qui donnera un premier droit de regard à la plate-forme de streaming. Mais cette fois, sans clause d’exclusivité.

Une association recalibrée. Netflix a confirmé, lundi 11 août, avoir signé un nouveau contrat de plusieurs années avec Meghan Markle et le prince Harry accordant à la plate-forme de streaming un premier droit de regard sur les projets développés par la société Archewell Productions.

Selon le site américain Forbes, ce nouvel accord est structuré différemment que le contrat à 100 millions de dollars sur cinq ans signé en 2020 avec le couple, qui octroyait à Netflix l’exclusivité des contenus produits par leur société, avec un montant revu à la baisse (qui n’a pas été divulgué). Une décision qui ressemble à celle prise par la plate-forme de streaming avec Barack et Michelle Obama, dont le nouvel accord signé l’an dernier avec leur société Higher Ground a lui aussi été allégé de la clause d’exclusivité.

Netflix a certainement décidé de revoir les ambitions de cet accord avec Meghan Markle et le prince Harry à la baisse, après un premier contrat qui prévoyait la mise en ligne de plusieurs documentaires, de films inédits, d’émissions en tout genre ou encore de programmes pour enfants. Finalement, seuls cinq projets auront vu le jour sur la durée du contrat.

Limiter les risques

Si la série documentaire «Harry & Meghan» a été un large succès lors de sa mise en ligne en 2022, il est difficile d’en dire autant pour les autres projets, qui comprennent le documentaire «Heart of Invictus» sur l’événement sportif créé par le prince Harry avec d’anciens soldats blessés au combat, la série documentaire «Des vies à mener : Leaders dans l'âme» sur des personnalités publiques influentes à travers le monde, le documentaire «Polo» sur le sport passion du prince Harry, et enfin l’émission «With Love, Meghan», qui a été un échec d’audience cuisant, et dont la saison 2 doit débarquer très prochainement sur Netflix en plus d’un épisode spécial Noël.

On notera toutefois que Netflix a investi dans la marque lifestyle «As Ever» de Meghan Markle qui vend de la confiture, du thé, du miel, et qui a récemment lancé un vin rosé dont les ventes sont au beau fixe. Un nouveau projet de documentaire sur un orphelinat en Ouganda intitulé «Masaka Kids, A Rythm Within», ou encore l’adaptation en film du roman «Meet me at the Lake» seraient actuellement en développement, sans qu’aucune date de diffusion n’ait été annoncée. Avec ce nouvel accord, Netflix dispose d’une plus grande marge de manœuvre sur les contenus auxquels elle donne son feu vert, ou non, limitant ainsi les risques financiers qui vont avec.