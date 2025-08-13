Un «Camp Rock 3» en préparation ? Une gaffe de Joe Jonas relance les rumeurs

Invité du podcast «Hot Ones Versus» aux côtés de ses frères, le chanteur et musicien Joe Jonas a été mis au défi de lire ses dernières notes, laissant échapper une révélation qui va ravir les fans de la saga «Camp Rock».

Le célèbre Camp Rock s'apprête t-il à rouvrir ses portes ? Lors de l'enregistrement du dernier épisode d'«Hot Ones Versus» ce mardi, le leader du groupe de rock «DNCE» a été mis au défi de lire la dernière entrée de son application Notes. Et sa réponse a laissé sans voix ses frères Nick et Kevin, laissant sous-entendre qu'un troisième volet de «Camp Rock» serait en préparation.

Invités du podcast devenu iconique où des célébrités livrent leurs confidences sous sauce épicée, censée agir comme un sérum de vérité, Joe Jonas a dû révéler sa dernière prise de notes sur son téléphone. «Lire "Camp Rock 3"», a alors déclaré le cadet des «Jonas Brothers», semblant confirmer la sortie d'un troisième film dans la franchise Disney Channel.

«Désolé Disney»

Une fois la bombe lâchée, le plus jeune des frère Nick s'est figé, incrédule, tandis que Kevin a éclaté de rire : «D'accord, celle-là est plutôt bonne». Mais sans démentir, Joe s'en est tenu à sa version, brandissant son téléphone en guise de preuve et déclarant : «C'est la vérité, c'est littéralement là», avant d'ajouter : «Désolé, Disney».

Un moment qui a enflammé Internet et les nombreux fans de la saga ayant bercé des hordes d'adolescentes dans les années 2000. A l'époque, les collégiennes faisaient la connaissance de Mitchie, jeune fille se rêvant chanteuse et lorgnant sur le prestigieux «Camp Rock». Pour l'intégrer, l'héroïne incarnée par Demi Lovato se faisait embaucher en cuisine, et se faisait repérer par Shane Gray, campé par un Joe Jonas à la mèche rebelle.

Demi Lovato absente du scénario

Des sources proches du projet ont ensuite confié au média américain TMZ que des discussions étaient en cours depuis un certain temps entre les Jonas Brothers et Disney pour faire de «Camp Rock 3» une réalité. Des discussions qui ont commencé bien avant les retrouvailles de Demi Lovato avec des Jonas Brothers sur scène lors du coup d'envoi de leur tournée au MetLife Stadium, ce dimanche soir. Si les sources indiquent que la chanteuse ne figure pas actuellement dans le scénario, il reste à voir si ces récentes retrouvailles changeront la donne.

Une apparition surprise de l'ancienne membre des écuries Disney, qui n'a pas manqué de rendre nostalgique la Gen Z. Alors que la fraterie fête son vingtième anniversaire musical avec une tournée nord-américaine de 43 dates, le premier concert a été marqué par la venue sur scène de l'ancienne petite-amie de Joe Jonas, pour y interpréter les tubes «This is Me» et «Wouldn't Change a Thing», titres cultes de la saga «Camp Rock».

De son côté, Demi Lovato est également apparue ce mardi dans le podcast «Chicks in the Office», où elle a déclaré que ses retrouvailles avec les Jonas Brothers avaient été apaisantes pour elle, malgré tout ce qu'elle avait vécu avec eux au fil des ans, diagnostiquée avec des troubles bipolaires et ayant enchaîné les cures de désintoxication. Le premier volet de «Camp Rock», sorti en 2008, avait propulsé les jeunes recrues de la firme aux grandes oreilles au rang de superstars de la culture pop. Un film ensuite suivi de «Camp Rock 2 : Le Face à Face», en 2010.