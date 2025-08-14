«aka Charlie Sheen» : le comédien revient sur ses addictions aux drogues dans un documentaire explosif

Attendu le 10 septembre sur Netflix, le documentaire «aka Charlie Sheen» voit le comédien s’exprimer pour la première fois sur son éviction de la série «Mon oncle Charlie» en 2011 et l’addiction aux drogues qui a failli lui coûter bien plus que sa carrière.

Après le scandale. Netflix vient de dévoiler la bande annonce du documentaire «aka Charlie Sheen», dont la mise en ligne est programmée pour le 10 septembre prochain. Celui-ci promet de dévoiler les confessions exclusives du comédien de 59 ans sur sa carrière, mais aussi sur une période bien particulière de sa vie, en 2011 où, après avoir enchaîné les déclarations houleuses et ses abus manifestes de drogues et d’alcool, il est mis à l’écart de la série «Mon oncle Charlie» qui avait fait de lui l’acteur de télévision le mieux payé de l’histoire.

En plus de son témoignage, «aka Charlie Sheen» donne la parole à ses proches, à commencer par son ex-femme, la comédienne Denise Richards ou encore sa fille, Lola Sheen, mais aussi Heidi Fleiss, ex-madame Claude d’Hollywood, Jon Cryer, Sean Penn, Ramon Estevez, Brooker Mueller, Chris Tucker, le producteur Chuck Lorre ou encore son ancien dealer.

Les téléspectateurs vont découvrir la carrière du fils de Martin Sheen sous un jour inédit, de ses premiers succès au cinéma avec «Platoon» et «Wall Street» dans les années 1980 à sa traversée du désert dans les années 1990 en raison de sa consommation de drogue et d’alcool, avant son retour sous le feu des projecteurs avec la sitcom «Mon oncle Charlie».

Sobre depuis sept ans, Charlie Sheen a accepté de lever le voile sur les affres de la célébrité et ses nombreux dérapages réalisés sous l’œil attentif de la presse à scandale, son penchant pour l’autodestruction et ses relations complexes avec ses proches. Décliné en deux parties, «aka Charlie Sheen» s’annonce comme le portrait saisissant d’une star en perdition qui a su retrouver le chemin de la raison grâce à l’amour des siens.