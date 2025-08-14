«Mercredi» : la bande-annonce des derniers épisodes de la saison 2 révèle le retour d'un personnage très apprécié des fans

Les quatre derniers épisodes de la saison 2 de la série «Mercredi», attendus pour le 3 septembre prochain, se révèlent dans une nouvelle bande-annonce publiée ce jeudi. Au programme, l'apparition de Lady Gaga, et le retour d'un personnage culte.

Le jour de gloire est bientôt arrivé. Alors que Mercredi a fait sa rentrée dans les salles de classe de Nevermore en ce mois d'août, les premiers épisodes de cette saison 2 se sont largement imposés en tête de la plate-forme au N rouge. Laissant les aficionados de la Famille Addams dans l'attente, une nouvelle bande-annonce se dévoile, avec quelques surprises au compteur...

Plongée dans le coma après avoir été jetée par la fenêtre de l'hôpital psychiatrique de Willow Hill, les premières images révèlent une Jenna Ortega allongée les bras en croix, oxymètre sur le doigt, ouvrant les yeux dans un geste de panique. Devant elle, une infirmière bien connue des fans de la série : «On se réveille, jolie marmotte !». Une injonction prononcée par la principale Weems, brillamment interprétée par Gwendoline Christie, un personnage pourtant décédé à la fin de la première saison.

Certains secrets ne restent pas enterrés bien longtemps.



MERCREDI saison 2 partie 2, le 3 septembre. pic.twitter.com/wYIuOxSu2i — Netflix France (@NetflixFR) August 14, 2025

Les deux connaissances, à nouveau réunies, débarquent alors dans un nouvel univers onirique, avec devant elles une porte surmontée d'une gorgone semblant ne mener nulle part. «Je suis votre nouveau guide spirituel, surprise !», prévient la principale chiquement vêtue.

Lady Gaga au casting

La suite de la bande-annonce se concentre sur le personnage d'Emid, campée par une Emma Meyers paniquée à l'idée d'être la cible de Tyler, qui prévoit de tuer les deux jeunes compères. «Je vais régler ça», lui adresse Mercredi et son flegme légendaire, ce qui ne suffit pas à rassurer sa camarade. «Régler le problème ? C'est à cause de toi qu'il s'est échappé», lui rappelle Emid. S'enchaînent alors les plans séquences où défilent les mythiques personnages de l'univers exentro-gothique imaginé par Tim Burton.

Mais une séquence en particulier attire l'attention. Si elle n'est pas explicitement montrée, la douce voix de Lady Gaga se fait entendre en prononçant la phrase «Attention, il y aura un prix à payer». Annoncée au casting par Netflix, la pop star à l'esthétique sombre incarnera Rosaline Rotwood, «une enseignante légendaire de Nevermore qui croise la route de Mercredi», et dévoilera même un titre composé sur mesure pour l'occasion intitulé «Dead Dance».

Vue comme la nouvelle muse de Tim Burton, la chanteuse accompagnera son titre d'un clip réalisé par l'homme derrière «Edward aux mains d'argent». Tourné sur l'île des poupées de Xochimilco, au Mexique, l'univers macabre du cinéaste ravira sans doute les amateurs du reboot modernisé de la Famille Addams.