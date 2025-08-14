Taylor Swift : voici toutes les infos à retenir concernant son prochain album «The Life of a Showgirl»

C’est au micro du podcast de son compagnon Travic Kelce, New Heights, que Taylor Swift s’est exprimée dans le détail concernant son prochain album «The Life of a Showgirl» conçu pendant sa tournée internationale «The Eras Tour».

Un monstre de travail. Quelques mois seulement après avoir terminé sa tournée mondiale «The Eras Tour», Taylor Swift vient de révéler en exclusivité la sortie de son nouvel album «The Life of a Showgirl» au micro du podcast New Heights co-animé par son compagnon, Travis Kelce. Disponible le 3 octobre prochain, il sera composé de 12 titres. Sabrina Carpenter sera l’unique invitée, et chantera sur le titre de l’album.

The Fate of Ophelia

Elizabeth Taylor

Opalite

Father Figure

Eldest Daughter

Ruin the Friendship

Actually Romantic

Wi$h Li$t

Wood

CANCELLED!

Honey

The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

Taylor Swift a révélé la couverture de son 12e album studio en direct dans le podcast, avant de publier les détails sur son compte Instagram.

La chanteuse a confié avoir travaillé sur cet album en plein cœur de sa tournée internationale «The Eras Tour». Bien qu’elle se sentait «épuisée physiquement», elle a expliqué que cette période fut également particulièrement riche d’un point de vue créatif, et qu’elle s’était sentie «mentalement stimulée» par ce nouveau projet. Elle a également confirmé avoir travaillé avec les artistes Max Martin et Shellback sur cet album, faisant plusieurs allers-retours en Suède pour ce faire.

«C'était capital pour moi de vivre cette expérience créative où nous savions que nous devions apporter les meilleures idées que nous n’avions jamais eu. J’ai conscience de la pression que je fais peser sur cet album en disant une chose pareille. Je m’en fiche. C’est l'album que je rêvais faire depuis longtemps», a-t-elle expliqué, avant de préciser qu’elle s’en tiendrait à ces 12 chansons pour cet album, et pas une de plus.