«And Just Like That» : le personnage de Carrie Bradshaw fait ses adieux, le réalisateur Michael Patrick King met fin à la franchise

Spin-off de la cultissime série «Sex and the City», les aventures de Carrie Bradshaw dans «And Just Like That» prennent fin. Une décision annoncée par le réalisateur Michael Patrick King ce jeudi, après la diffusion de l'ultime épisode.

Sex and c'est fini. La saga se voulant témoin de la vraie vie des «célibattantes» tire sa révérence, avec un dernier épisode du spin-off de «Sex and the City» baptisé «And Just Like That», mettant à l'honneur Carrie Bradshaw. Personnage fétiche du réalisateur Michael Patrick King, devenu depuis 27 ans son père spirituel, la quincagénaire la plus branchée de la Grosse Pomme fait ses adieux au petit écran lors d'un dernier Carrie Brad-show.

Une salve qui aura compté 12 épisodes, deux chapitres ayant été ajoutés pour définitivement tourner la page des aventures de Carrie, brillamment interprétée par Sarah Jessica Parker, et de ses amies new-yorkaises. La célibataire aux choix sentimentaux plus que désastreux allait-elle se retrouver seule après avoir rompu avec Aidan Shaw (John Corbett) ? Ou allait-elle se laisser séduire par la possibilité enivrante d'une nouvelle romance avec son voisin et peut-être trouver l'amour ailleurs ? Michael Patrick King a tranché, et a justifié son choix dans les colonnes du magazine américain The Hollywood Reporter.

«On arrête»

Une décision prise lors du processus d'écriture du dernier épisode diffusé sur HBO Max ce 14 août. «Chaque saison, on se dit : "On va tout donner. On va laisser les histoires venir. On ne va pas se retenir". Mais quand j'ai écrit la dernière ligne : "Cette femme a réalisé qu'elle n'était pas seule. Elle était indépendante. C'est tout", [la co-scénariste] Susan Fales-Hill et moi nous sommes dit : "C'est comme ça qu'il faut la laisser"», a confié le scénariste.

«C'est en référence et en réponse à la fin de "Sex and the City", lorsque Carrie Bradshaw marchait dans la rue et disait : "La relation la plus importante de toutes est celle que vous entretenez avec vous-même. Et si vous trouvez quelqu'un qui aime ce que vous aimez, eh bien, c'est fabuleux"», a ajouté Michael Patrick King. «Ensuite, évidemment, on en a discuté avec les autres scénaristes de la salle d'écriture. On y a tous réfléchi. Et puis on a attendu de voir si c'était réel, ou si quelque chose d'autre allait arriver, si une autre porte allait s'ouvrir. Si ce n'est pas une évidence, alors je me dis "C'est fini"», a révélé le cinéaste.

L'hommage de Sarah Jessica Parker à Carrie

Le réalisateur de «Sex and the City» a précisé avoir pris cette décision en concertation avec l'actrice de Sarah Jessica Parker, qui il y a 27 ans a enfilé les stilettos de Carrie Bradshaw. «Sarah et moi avons attendu jusqu'à maintenant pour annoncer la nouvelle, car nous ne voulions pas que le mot "final" gâche le plaisir de regarder la saison, et de suivre Carrie et Aidan. Je voulais que les spectateurs soient remplis de confusion et d'inquiétude à leur sujet : "Comment vont-ils arranger ça ?"», a précisé le showrunner.

Si Carrie Bradshaw et ses trois mousquetaires de copines, Samantha, Miranda et Charlotte, qui croquent les hommes comme la Grosse Pomme, ont bercé des millions de fans depuis le premier épisode de «Sex and the City» en 1998, l'émotion était au rendez-vous pour celle qui a campé la plus fashionista des quincas. Dans un long message publié sur son compte Instagram, Sarah Jessica Parker a rendu hommage à son personnage de femme affranchie.

«Elle a brisé des coeurs, des talons et des habitudes. [...] Elle a pleuré, a pardonné, on lui a posé des lapins, elle a tenu bon. [...] Carrie Bradshaw a dominé mon coeur professionnel pendant 27 ans. Je crois que c'est elle que j'ai le plus aimée», a partagé la comédienne de 60 ans.

Les deux co-stars de Sarah Jessica Parker n'ont également pas manqué de réagir tristement à l'annonce dans leurs stories Instagrams respectives. Si Kristin Davis, interprète de la rêveuse romantique Charlotte York, s'est dit «profondément triste», Cynthia Nixon, qui s'était glissé dans la peau de la workaholic Miranda a, de son côté, remercié «Sarah pour le quart de siècle de souvenirs et d'amitié». Kim Cattrall, interprète de Samantha Jones, n'avait pas souhaité rempiler pour le reboot «And Just Like That».