Taylor Swift : certains fans pensent qu'un titre de son nouvel album parle de son amitié avec de Blake Lively

Après la révélation des 12 titres qui composeront le prochain album de Taylor Swift «The Life of a Showgirl», certains fans de la chanteuse pensent qu’un morceau pourrait traiter de son amitié abîmée avec Blake Lively en raison de l’affaire Justin Baldoni.

Les spéculations vont bon train. Après avoir vu Taylor Swift dévoiler la couverture et les 12 titres de son prochain album «The Life of a Showgirl» dans le podcast de son compagnon, Travic Kelce, une partie de ses fans se sont jetés à corps perdu dans l’analyse de chaque morceau. Et un d’eux a particulièrement retenu leur attention : Ruin the Friendship (Amitié ruinée, en version française).

Placé en sixième position de la tracklist, ce morceau pourrait selon certains fans être l’évocation de l’amitié entre Taylor Swift et Blake Lively, et comment celle-ci a énormément souffert en raison de l’affaire Justin Baldoni qui a vu la chanteuse être mêlée à la bataille judiciaire sans merci qui se livrent le réalisateur de «Jamais plus» et l’épouse de Ryan Reynolds depuis que cette dernière a porté plainte pour harcèlement sexuel en décembre 2024.

Selon la presse people, Taylor Swift n’a pas du tout apprécié voir son nom apparaître dans les documents transmis au tribunal, notamment un échange de SMS entre le réalisateur et la comédienne au cours duquel Blake Lively présentait la chanteuse comme un de ses «dragons», et elle-même comme étant Khalessi, le personnage fictionnel incarné par Emilia Clarke dans la série «Game of Thrones».

Une amitié ternie à jamais

Les avocats de Justin Baldoni avaient tenté d’obliger Taylor Swift, dont un des morceaux figure sur la bande originale du film, à témoigner à propos de cette affaire. Avant que les avocats de la chanteuse ne parviennent à l'en extraire. Depuis lors, elle aurait définitivement fait une croix sur son amitié avec la comédienne, n'ayant pas supporté comment cette dernière a utilisé leur relation à des fins personnelles, rapportait en juin le site américain Page Six.

Toute cette histoire aurait eu pour conséquence d’entamer durablement les liens entre les deux jeunes femmes, et cette chanson «Ruin the Friendship» pourrait donner une idée de la manière dont Taylor Swift a vécu cet épisode qui s’est déroulé pendant sa tournée «The Eras Tour» - soit la période où l’album a été conçu – ainsi que l’état de son amitié avec Blake Lively. C’est du moins ce qu’espère certains fans. Il faudra probablement attendre le 3 octobre prochain, date du lancement de l’album, pour en avoir le cœur net.