On a testé le jeu immersif d'horreur «Cobayes» à Paris, et voici notre avis

L'expérience immersive «Cobayes»,à Paris, vous plonge au cœur d'un laboratoire infesté de créatures. Nous avons eu l'occasion de tester ce jeu d'exploration, la peur au ventre.

90 minutes pour éclaircir le mystère, et tenter d'en sortir indemne. L'expérience immersive d'horreur «Cobayes», proposée par l'équipe de Panik Room, propose 90 minutes d'action intense, à vivre en équipe (de trois à six joueurs).

Dans la veine de The last of us

Après les frissons du manoir Deveaux, qui se déroulait dans une demeure abandonnée et que nous aons pu essayer par le passé, les experts de Panik Room ont cette fois-ci misé sur une ambiance toute autre, qui peut rappeler celle de jeux vidéo comme Resident Evil ou The Last of us.

Imaginez : le Centre Chabrol est un institut spécialisé dans l‘expérimentation biologique. Tout le sous-sol est dédié à l'observation de cobayes humains. Mais une nouvelle espèce de champignon semble avoir fait des ravages, à tel point que quatre sujets ont été mis en quarantaine. Envoyé(s) sur place, vous allez devoir tenter d'en apprendre davantage.

Le briefing, anxiogène à souhait, donne le ton, et il faut s'organiser rapidement pour être efficace. Dès la salle de contrôle, on procède à la distribution des rôles. Evidemment, le système de sécurité du labo est quasiment HS, mais quelques appareils restent opérationnels. Ordinateurs de bord, détecteur de mouvement… le sort de vos équipiers est entre vos mains.

Evidemment, vous n'êtes pas totalement livré à vous-même puisque un maître du jeu et des acteurs vont intervenir à des moments-clés pour vous aider ou vous mettre un coup de pression.

Un conseil : restez sur vos gardes à tout instant et montrez-vous observateur, d'autant plus que la zone de jeu est bien plus vaste que sur un escape game classique.

Durant cette heure et demie dans les sous-sols du labo, rien ou presque ne vous sera épargné, ou presque. Vous allez courir, vous faufiler dans des boyaux étroits, crier pour vous faire entendre ou vous faire tout petit pour échapper aux monstres. Sans surprise, votre équipe finira sans doute sur les rotules, mais potentiellement satisfaite du devoir accompli. Ou pas.

Attention, l'expérience n'est pas à mettre entre toutes les mains. «Cobayes» est déconseillée aux moins de 16 ans et interdite aux moins de 12 ans.

Cobayes, 15, Rue de Chabrol 75010 Paris, à partir de 35 € par personne pour une équipe de 6 chasseurs.