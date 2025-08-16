Voici les 3 séries à ne pas manquer sur POLAR+ en septembre

Le mois de septembre sera riche en surprise sur POLAR+, avec trois séries à découvrir à la demande pour le plus grand bonheur des fans. À vos agendas.

Miss Scarlet, détective privée – saison 5

Ancrée dans la société londonienne des années 1850, cette série policière irlandaise met en scène une héroïne intrépide, Eliza Scarlet, plus encline à traquer les meurtriers qu'à se comporter en demoiselle, incarnée par la pétillante Kate Phillips. La saison 5 voit la jeune femme se confronter à un changement de direction à Scotland Yard, avec l’obligation de faire à nouveau ses preuves. À découvrir à partir du 1er septembre.

Harry Bosch – saison 4

Adaptation des romans éponymes de Michael Connelly, la série «Harry Bosch» débarque avec sa saison 4 dont l’histoire démarre trois mois après les événements du précédent chapitre. Quand un célèbre avocat est tué la veille d’un procès très attendu à Los Angeles, l’inspecteur est chargé d’élucider le crime afin d’éviter l’embrasement de la ville. À découvrir à partir du 3 septembre.

The Chemistry of Death – saison 1

Adapté du roman éponyme de Simon Beckett, cette série britannique en six épisodes suit les aventures de David Hunter, un anthropologue médico-légal contraint de quitter ses fonctions après une suite d’événements tragiques pour devenir l’assistant du docteur Maitland dans le petit village rural de Manham. Quand le corps d’une femme est découvert, David est appelé à participer à une enquête qui va faire ressurgir son passé. À découvrir à partir du 22 septembre.