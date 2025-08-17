Buffy contre les vampires : Charisma Carpenter répond aux rumeurs qui l'annoncent au générique du reboot

C’est dans une vidéo publiée sur son compte TikTok que Charisma Carpenter a tenu à répondre à la rumeur selon laquelle elle sera présente au casting du reboot de la série «Buffy contre les vampires». Et sa réponse va certainement décevoir de nombreux fans.

Une mauvaise nouvelle. Révélée dans le rôle de Cordelia Chase dans «Buffy contre les vampires» de 1997 à 1999, avant de poursuivre l’aventure dans le spin-off «Angel», Charisma Carpenter vient de publier une vidéo sur son compte TikTok pour répondre aux rumeurs concernant son éventuelle présence au générique du reboot de la série avec Sarah Michelle Gellar. Et malheureusement pour les fans, la comédienne de 55 ans a confirmé qu’elle ne serait pas de l’aventure.

«Hey, on me pose souvent la question : ‘Est-ce que tu sera dans le reboot ?’ Et je me suis dit que je devais en parler. Je ne serais pas dedans. Je suis pas dans le pilote. Je ne sais même pas si la série sera ou non confirmée. Je suppose que si», lance-t-elle, avant de revenir sur le lancement de son podcast consacré à Buffy contre les vampires «The Bitch is Back» qui, selon elle, a été perçu à tort comme la confirmation de sa présence dans le reboot.

«Je n’ai jamais eu l’intention de donner l’impression d’envoyer un message codé, ni une allusion au fait d’admettre que je participais au reboot. Les gens laissaient des commentaires comme : ‘Oh mais… est-ce que ça veut dire que ?’ comme s’il s’agissait d’un clin d’œil à la Taylor Swift. Pas du tout. Je n’ai jamais eu de conversation avec les personnes qui ont le pouvoir de décider si Cordelia sera impliquée à ce sujet», a-t-elle ajouté.

Pour rappel, son personnage de Cordelia Chase était présente dans les trois premières saisons de «Buffy conte les vampires» avant de basculer dans le spin-off «Angel» où elle a finalement été tuée dans la cinquième et dernière saison. À noter que Sarah Michelle Gellar avait souligné la possibilité de ressusciter certains personnages pour les besoins du reboot. La probabilité de revoir Charisma Carpenter dans le rôle de Cordelia n’est donc pas totalement nul.