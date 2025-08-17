The Studio : Bryan Cranston dément s'être inspiré du grand patron de Warner Bros. Discovery pour son rôle

Présent avec l’équipe de la série «The Studio» au Televerse Festival à Los Angeles, Bryan Cranston a démenti la rumeur selon laquelle il s’était inspiré du grand patron de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, pour son rôle de producteur excentrique dans la série.

Une autre source d’inspiration. C’est avec son humour légendaire que Bryan Cranston a réfuté le fait de s’être inspiré de David Zaslav, le grand patron de Warner Bros. Discovery, pour son rôle de producteur excentrique dans la série «The Studio» sur Apple TV+. Le comédien de 69 ans en a profité pour dévoiler l’identité de celui qui est à l’origine de son personnage, rapporte le site américain Variety.

«J’ai bien fait une étude approfondie de David, et j’en suis arrivé à la conclusion qu’il était incroyablement ennuyeux», a répondu Bryan Cranston aux spectateurs présents au Televerse Festival, à Los Angeles, en réponse aux rumeurs. «Il n’y a rien de drôle à son propos. Je suis cependant certain que c’est un excellent patron», a-t-il ajouté.

«Inapproprié à tous les niveaux»

L’ancienne star de la série «Malcolm» a ensuite salué le travail des scénaristes pour l’écriture de son personnage, le producteur Griffin Mill – plus attiré par les bénéfices, la drogue et les belles femmes que la création artistique – avant d’expliquer s’être personnellement inspiré du livre autobiographique «The Kid Stays in the Picture» du producteur Robert Evans dans lequel celui-ci racontait son parcours personnel digne d’un roman.

«Quand j’ai découvert ses mémoires, je me suis : ‘Oh mon dieu. C'est inapproprié à tous les niveaux. C’est ce type que je veux incarner’», se souvient-il. «Pendant le tournage de la série, nous étions libre de faire toutes les choses inappropriées que nous pouvions imaginer. C’est ça qui est drôle. On peut montrer la face sombre de nos personnages, cette face inappropriée. C’était génial», a ajouté l’acteur. La série «The Studio» est disponible en intégralité sur Apple TV+.