La YouTubeuse Emma CakeCup révèle avoir été trompée par sa compagne avec une détenue «radicalisée et fichée» en prison

Emma Paris, anciennement connue sous le pseudo Emma Cakecup, a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux ce dimanche 17 août, dans laquelle elle annonce la fin de sa relation avec sa compagne. Cette dernière l'aurait trompée avec une détenue de la prison de Carquefou.

Une histoire à peine croyable. La célèbre créatrice de contenus Emma Paris, qui cumule près de 3 millions d'abonnés sur ses différents réseaux sociaux, a annoncé hier dans une vidéo la fin de sa relation avec sa compagne, Clara.

Dans cette vidéo de 20 minutes, Emma Paris a raconté son histoire d'amour, un véritable «coup de foudre», qui a commencé en décembre 2023, avec Clara. Les deux jeunes femmes s'étaient fiancées l'an dernier.

La youtubeuse a expliqué que sa compagne avait été arrêtée en janvier 2025, après une perquisition à leur domicile. Elle a été incarcérée à la maison d'arrêt de Carquefou, à Nantes (Loire-Atlantique), après «96 heures de garde à vue». «C'est la fin du monde pour moi, mon monde s'écroule», a raconté la jeune femme de 29 ans.

Amoureuse d'une détenue radicalisée et fichée S

Au début de l'incarcération de sa fiancée, Emma Paris dit ne pas avoir eu le droit d'entrer en contact avec elle. C'est après avoir envoyé plusieurs lettres, «au juge, ainsi qu'à la prison», que sa demande de rendre visite à sa compagne est enfin acceptée. Pendant plusieurs mois, la youtubeuse raconte s'être rendue à Nantes deux fois par semaine pour lui rendre visite. Par ailleurs, elle a confié lui avoir versé 150 à 200 euros par semaine «pour qu'elle puisse s'acheter des cigarettes, se cantiner».

Finalement, Clara a pu sortir de prison le jeudi 14 août dernier. Emma Paris a fait le déplacement jusqu'à la maison d'arrêt, accompagnée de sa mère, pour venir la chercher. Rapidement après leurs retrouvailles, la youtubeuse se rend compte que sa compagne «discute avec quelqu'un par SMS».

Selon Emma Paris, la destinataire de ces messages est une autre détenue, qui a «posé problème pendant toute son incarcération», étant la source de nombreuses rumeurs entre les deux femmes incarcérées. Confrontée par sa fiancée, Clara a d'abord «nié» toute liaison. «Je me voilais la face», a déploré la youtubeuse, avouant avoir voulu croire sa compagne.

Malgré plusieurs confrontations entre les deux jeunes femmes, les échanges par messages ont continué entre Clara et la détenue, emprisonnée parce que «radicalisée et fichée S» après avoir «passé 10 ans en Syrie». Lors d'une énième discussion, Emma Paris a expliqué, en larmes, que sa compagne a fini par confesser être «amoureuse» de sa co-détenue.

Pour la youtubeuse, il s'agit d'une «trahison ultime», accusant ainsi son ex-compagne de s'être servie d'elle, d'avoir «menti droit dans les yeux» de sa mère. Elle a conclu la vidéo en avouant être effondrée et devoir «prendre des médicaments pour dormir».