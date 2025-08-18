L'actrice Renée Zellweger se lance dans la réalisation avec un court-métrage d'animation

L’actrice américaine Renée Zellweger fait ses premiers pas en tant que réalisatrice. Elle signe un court-métrage d’animation baptisé «They».

Renée Zellweger, la star de «Bridget Jones», se lance pour la première fois dans la réalisation. L’actrice et désormais cinéaste signe en effet un court-métrage d’une durée de neuf minutes. Présenté en avant-première au Festival international du film d'Édimbourg, qui se tient jusqu’au mercredi 20 août, il s’intitule «They».

Dans le détail, il s’agit d'un film d’animation en 2D, entièrement dessiné à la main, qui se situe dans une ville morose, peuplée de grincheux, et met en scène un petit personnage violet plein d'entrain, toujours accompagné de son fidèle chien bleu. Le duo tente d'apporter de la lumière et un souffle d’espoir aux habitants, mais cette mission s'avère plus difficile que prévu. Jusqu’à ce qu’un événement dramatique bouleverse la situation et entraîne une solidarité inattendue.

©Big Picture Co.

Fan des courts-métrages d’animation depuis toujours, Renée Zellweger a travaillé sur ce «projet passion» pendant le tournage du «Bridget Jones : Folle de lui», le quatrième volet de la saga culte, a-t-elle affirmé après du média The Hollywood Reporter, précisant que l’idée de ce film est née avant la pandémie de Covid-19 et a pris forme à la suite d’une discussion avec son amie productrice Tora Young.

©Big Picture Co.

«J'ai toujours pensé que si j'avais une vocation naturelle à raconter une histoire et que je sentais que c'était la bonne, alors j'adorerais le faire et tenter ma chance», a confié la star de 56 ans qui, avec «They», souhaite transmettre un message positif et optimiste, mais «sans jamais tomber dans la mièvrerie».