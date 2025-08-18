Le chanteur Sean Kingston, connu pour son tube «Beautiful Girls», condamné à trois ans et demi de prison pour escroqueries

Le chanteur Sean Kingston, à qui l’on doit l'interprétation du titre «Beautiful Girls», a écopé de trois ans et demi de prison pour des faits d'escroqueries.

Le verdict est tombé. Ce vendredi 15 août, l’artiste américano-jamaïcain Sean Kingston a été condamné par un tribunal de Floride à trois ans et demi de prison pour une série d’escroqueries, rapporte le New York Times.

Connu pour avoir interprété le tube «Beautiful Girls», sorti en 2007 et visionné plus d'1,4 milliard de fois sur YouTube, le chanteur avait été reconnu coupable en mars dernier de cinq chefs d’accusation, dont fraude au virement bancaire.

De son vrai nom Kisean Paul Anderson, l’artiste de 35 ans a escroqué ses victimes avec l’aide sa mère, Janice Turner qui, de son côté, a été condamnée à cinq ans de prison. Plus précisément, le duo avait mis en place un stratagème consistant à fournir de faux justificatifs de paiement pour se procurer des biens de luxe, comme des bijoux et des voitures.

«C’est un voleur et un escroc»

Ainsi, la mère et le fils parvenaient à obtenir les articles avant même d’en effectuer le paiement. Le montant du préjudice est évalué à près d’un million de dollars, soit environ 855 000 euros.

En 2023, pour éviter de régler l’achat d’un écran géant et d’un système audio haut de gamme auprès de la société Ver Ver Entertainment, Sean Kingston aurait par ailleurs affirmé pouvoir solliciter la star Justin Bieber afin de réaliser la promotion de l’entreprise. Une promesse qui n’a jamais été tenue.

«Il n’aime visiblement pas payer et s’appuie sur sa célébrité pour escroquer ses victimes. C’est un voleur et un escroc», a déclaré Marc Anton, procureur adjoint américain, affirmant que le rappeur vit au-dessus de ses moyens.