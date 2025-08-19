Adam Scott affirme avoir songé à arrêter sa carrière après avoir perdu un rôle dans la série «Six feet under»

Invité du podcast «Good Hang» animé par Amy Poehler, Adam Scott a confié avoir songé à mettre fin à sa carrière d’acteur le jour où il s’est vu refuser un rôle dans la série «Six feet under». Un personnage finalement attribué à Michael C. Hall.

Un moment décisif. Adam Scott a bien failli mettre un terme à sa carrière hollywoodienne au début des années 2000 après s’être vu recaler du casting de la série «Six Feet Under» et voir Michael C. Hall (Dexter) se voir attribuer le rôle. «C’est une bonne chose que je ne l’ai pas eu, parce que je n’aurais pas été aussi bon que lui dans un rôle pour lequel il était parfait et incroyable. Il a été formidable, et moi, je n’étais pas prêt», a-t-il expliqué au micro du podcast «Good Hang» animé par Amy Poehler, sa partenaire dans la sitcom «Parks and recreation».

Toutefois, se voir refuser un rôle dans une série qui connaîtra un immense succès critique et public a été extrêmement difficile à digérer pour Adam Scott, qui a sérieusement songé à arrêter sa carrière. «Ça a été la fois où je me suis dit : ‘Je ferais probablement mieux d’arrêter. Je pense qu’il est temps pour moi de prendre conscience des choses et de m’en aller’», a-t-il ajouté. «C’était LA série», a ajouté Adam Scott, qui a trouvé très «douloureux» cette période de son existence.

Ironie du sort, la star de la série «Severance» – immense favori de la prochaine édition des Emmy Awards avec ses 27 nominations – finira par jouer dans deux épisodes de la saison 2 de «Six Feet Under». Adam Scott obtiendra en 2007 le rôle principal de la série «Tell me you love me» sur HBO, qui sera annulée au bout d’une saison. Trois ans plus tard, il deviendra un personnage régulier dans «Parks and recreation» où il restera jusqu’à sa conclusion en 2015. En plus d’enchaîner quelques rôles au cinéma, il a participé à la série «Big Little Lies» en 2017 avant de connaître la gloire avec «Severance» en 2022.