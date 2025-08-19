Après les révélations de la YouTubeuse Emma Paris, sa compagne Clara s’exprime à son tour

Ce dimanche, la Youtubeuse Emma Paris, anciennement Emma CakeCup, a révélé dans une longue vidéo avoir été trahie par sa compagne Clara, incarcérée, qui l’aurait trompée avec une autre détenue, radicalisée. Ce lundi, Clara s’est exprimée à son tour.

Une histoire qui fait couler beaucoup d’encre. Après les révélations d’Emma Paris, Clara, également connue sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme JustPyramid, a donné sa version des faits ce lundi 18 août.

Tout a commencé après la publication d’une vidéo de 20 minutes d’Emma Paris, sur ses réseaux sociaux où elle est suivie par près de 3 millions d’abonnées, ce dimanche 17 août.

Dans cette vidéo, la YouTubeuse a annoncé sa rupture et les raisons de cette dernière. Emma Paris a notamment révélé que sa compagne Clara l’avait trompée avec une détenue, radicalisée et fichée S, qu’elle a rencontré lors de son passage en prison pour trafic de stupéfiants et blanchiment d’argent.

Face à ces révélations, Clara n’a pas tardé à réagir à son tour : «Nous avons entendu beaucoup de conneries ces dernières 48 heures sur moi, et je suis là pour rétablir la vérité. Pour commencer, la colombe n'est pas si blanche», a-t-elle d’abord déclaré, sur ses réseaux sociaux également.

Des accusations graves

Par la suite, Clara, alias JustPyramid, affirme qu’elle a souhaité, à de nombreuses reprises, vouloir quitter Emma Paris car elle «découchait» régulièrement : «Ça tu ne le dis pas, je t'ai aidée à arrêter ton addiction», a-t-elle affirmé, en mimant le geste de quelqu'un qui consomme de la cocaïne.

«Les vacances dans les villas de luxe aux quatre coins de la France, tu en as profité, les cadeaux du soir au matin, tu en as profité, les bouquets de fleurs et les sorties au restaurant, tu en as profité. L'argent du "clochard" tu l'as mangé», a poursuivi l’ancienne détenue, ajoutant que la fidélité n’était pas le «fort» d’Emma Paris.

Clara a ensuite indiqué que son ancienne compagne avait des dettes : «Elle me salit mais ne dit pas tout». «La partie ne fait que commencer», a-t-elle finalement conclu.

À la suite de cette réponse, Emma Paris a à son tour publié une story dans laquelle elle a démenti toutes ces accusations proférées sur la drogue, l'argent ou encore l’infidélité.

Elle a notamment indiqué «avoir toutes les preuves», dont certaines ont été publiées en story, qu’elle payait les moindres frais de leur relation et a qualifié Clara de «cause perdue».