Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Etats-Unis : un duo d'influenceurs violemment percuté par une voiture en pleine dégustation au restaurant (vidéo)

Une enquête sur l'accident a été ouverte. [Capture d'écran @UnratedEXFiles]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un duo d'influenceurs en plein tournage d'une vidéo dégustation dans un restaurant de Houston (Etats-Unis) a été percuté par une voiture. Les deux créateurs de contenu s'en sont sortis avec de légères blessures. 

La vidéo a fait le tour des Etats-Unis. Un duo d'influenceurs qui était en plein tournage d'une vidéo dégustation dans un restaurant de Houston a eu le malheur d'être brutalement interrompu par une voiture qui a foncé sur l'établissement. Les images sont effrayantes, mais heureusement, les deux créateurs de contenu s'en sont sortis avec des blessures bénignes.

 

Une expérience traumatisante pour les deux influenceurs. Dans un post Instagram avec des photos de son passage à l'hôpital, NinaUnrated a réagi expliquant être «reconnaissante d'être encore en vie».

Une enquête ouverte

«Ça m’a frappé directement à sa gauche, lui à ma droite. Sorti de nulle part, mais nous avons survécu. Cette expérience m’a montré qui compte vraiment ; la vie est trop courte pour les rancunes ou la colère. Lâche prise, pardonne, vis dans le moment présent et chéris ceux qui t’entourent cela aurait pu être notre dernier repas», a-t-elle écrit.

Sur le même sujet Un couple d’influenceurs espagnols affirme avoir raté son vol pour Porto Rico… à cause de ChatGPT Lire

Une enquête sur l'accident a été ouverte. Pour le moment, les raisons de ce dernier restent floues mais il a été établi que le conducteur n'était pas en état d'ébriété, rapporte TMZ.

Etats-UniscultureVidéodégustation

À suivre aussi

Venezuela : pourquoi Nicolas Maduro déploie-t-il 4,5 millions de miliciens dans son pays ?
Etats-Unis : plus de 43 ans après le meurtre sanglant d'une femme, Kayle Barrington Bates va être exécuté en Floride
En directGuerre en Ukraine : Donald Trump a «commencé les préparatifs» d'une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine

Ailleurs sur le web

Dernières actualités