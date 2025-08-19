Etats-Unis : un duo d'influenceurs violemment percuté par une voiture en pleine dégustation au restaurant (vidéo)

Un duo d'influenceurs en plein tournage d'une vidéo dégustation dans un restaurant de Houston (Etats-Unis) a été percuté par une voiture. Les deux créateurs de contenu s'en sont sortis avec de légères blessures.

La vidéo a fait le tour des Etats-Unis. Un duo d'influenceurs qui était en plein tournage d'une vidéo dégustation dans un restaurant de Houston a eu le malheur d'être brutalement interrompu par une voiture qui a foncé sur l'établissement. Les images sont effrayantes, mais heureusement, les deux créateurs de contenu s'en sont sortis avec des blessures bénignes.

Une expérience traumatisante pour les deux influenceurs. Dans un post Instagram avec des photos de son passage à l'hôpital, NinaUnrated a réagi expliquant être «reconnaissante d'être encore en vie».

Une enquête ouverte

«Ça m’a frappé directement à sa gauche, lui à ma droite. Sorti de nulle part, mais nous avons survécu. Cette expérience m’a montré qui compte vraiment ; la vie est trop courte pour les rancunes ou la colère. Lâche prise, pardonne, vis dans le moment présent et chéris ceux qui t’entourent cela aurait pu être notre dernier repas», a-t-elle écrit.

Une enquête sur l'accident a été ouverte. Pour le moment, les raisons de ce dernier restent floues mais il a été établi que le conducteur n'était pas en état d'ébriété, rapporte TMZ.