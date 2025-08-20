Fallout : une bande annonce sanglante et explosive pour la saison 2

Prime Video vient de dévoiler une nouvelle bande annonce pour la saison 2 de «Fallout», dont la mise en ligne est annoncée pour le 17 décembre prochain. Avec Ella Purnell et Walton Goggins engagés dans une quête désespérée pour la vérité.

Le moment approche. La bande annonce de la saison 2 de «Fallout», dévoilée par Prime Video, permet de découvrir des images inédites de ce qui attend les téléspectateurs le 17 décembre, date de son lancement sur la plate-forme de streaming. On y découvre Lucy et Le Goule, se dirigeant vers la ville de New Vegas où ils espèrent trouver des réponses à leurs questions.

C’est dans cette direction que c’était engagé Hank, le père de Lucy, à la fin de la saison 1 où son véritable visage, celui d’un des anciens dirigeants de Vault-Tec ayant joué un rôle crucial dans la catastrophe planétaire.

Adaptation partielle d'un jeu

Selon la bande annonce, celui-ci va se retrouver à porter l’armure de la Confrérie d’Acier. Les images donnent également un rapide aperçu du redoutable prédateur qu’est le Deathclaw – ou Écorcheur en VF – qui avait été absent du premier chapitre.

Connus pour leur vitesse et leurs tailles massives, les Écorcheurs seront sans nul doute l’attraction principale de cette saison 2 qui sera l’adaptation partielle du jeu «Fallout : New Vegas» sorti en 2010. Tout comme le personnage crucial qu’est Mr. House, fondateur de la ville et de la société RobCo., dont l’incarnation a été confiée à Justin Theroux (en remplacement de Rafi Silver en conclusion de la saison 1).