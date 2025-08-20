The White Lotus : un producteur donne des infos inédites sur la saison 4

Dans un entretien avec le site américain The Hollywood Reporter, le producteur David Bernad a accepté de répondre à quelques questions sur la saison 4 de «The White Lotus» dont on ignore encore la destination.

Bouche cousue. Avec un total de 23 nominations à la prochaine cérémonie des Emmy Awards, qui se tiendra le 15 septembre 2025 à Los Angeles, la saison 3 de «The White Lotus» fait figure de grande favorite de la soirée avec «Severance» et ses 27 nominations. Les fans de la série créée et pilotée par Mike White n’ont eu que peu d’information concernant le quatrième chapitre commandée par la chaîne américaine HBO Max.

Le producteur David Bernad n’a pas pu échapper aux questions concernant cette saison 4 lors d’une interview accordée à The Hollywood Reporter. S’il n’a fait aucune révélation, le collaborateur de longue date de Mike White a accepté de donner quelques indications.

«Nous sommes en train de faire un choix sur la prochaine destination, et nous avons encore des conversations à ce sujet. Mais cela commence à se préciser», a-t-il lancé. S’il insiste sur le fait qu’il ne peut rien dévoiler de précis, il révèle être très enthousiaste concernant le travail effectué par Mike White jusque-là, et ses pistes de réflexion.

Une saison 4 loin de l’océan ?

«Je pense qu’il y aura une dimension culturelle qui, à mon avis, sera pertinente. Je ne peux pas dire grand-chose si ce n’est que je sais de quoi il s’agit et la direction que cela va prendre. C’est très excitant et je crois que les gens seront ravis au moment de découvrir la direction prise par la saison 4», a-t-il indiqué. En réponse aux différents lieux potentiel proposées par le journaliste – comme le Mexique, l’Australie, les Maldives, l’Afrique du Sud ou encore le Ghana – David Bernad a confié trouver cela «intéressant», sans autre commentaire.

Pour rappel, à la conclusion de la saison 3, Mike White avait indiqué vouloir prendre ses distances avec l’océan. «Pour la quatrième saison, je veux l’éloigner des vagues s’écrasant contre la paroi des rochers. Mais il y a toujours de la place pour les meurtres dans les hôtels de White Lotus», avait-il confié à Deadline.

Le créateur de la série, qui ne supporte pas le froid, s’était également montré enthousiaste à l’idée d’aller en Australie lors d’un festival organisé à Sydney en 2023 «Nous devrions venir en Australie si nous poursuivons l’aventure. Ce serait tellement bien. Il y a une grande richesse de talents et la beauté des paysages est saisissantes, donc l’endroit coche toutes les cases», avait-il souligné.