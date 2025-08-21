«Alien : Earth» : pourquoi Wendy s'est-elle évanouie à la fin de l'épisode 3 ? (SPOILERS)

Après trois épisodes, «Alien : Earth» continue de capter l’attention des téléspectateurs avec un scénario très prometteur pour le moment. La relation entre le personnage de Wendy et le Xénomorphe dans l’épisode 3 soulève des questions, dont voici la réponse.

Mais que se passe-t-il exactement ? C’est probablement la réaction de nombreux téléspectateurs devant l’épisode 3 d’«Alien : Earth» au moment de comprendre que Wendy, de son vrai nom Marcy, possédait une relation particulière avec le Xénomorphe, les œufs récupérés dans le vaisseau baptisé Maginot de la société Weyland-Yutani, et les Facehuggers qui s’y trouvent.

Incarné brillamment par l’actrice Sydney Chandler, le personnage est pourtant un hybride, un être synthétique doté d’une force et d’une intelligence surhumaines dans lequel a été téléchargé la conscience de Marcy, une enfant en phase terminale devenue le premier cobaye de la multinationale Prodigy.

Dans l’épisode 3, et déjà dans le précédent, Wendy – le nom donné à Marcy après son «transfert» inspiré du personnage dans Peter Pan – s’est révélée capable de percevoir les sons émis par le Xénomorphe présent dans le vaisseau venu s’écraser sur Terre, dans la partie du globe contrôlé par Prodigy, et qui contenait plusieurs espèces extra-terrestres extrêmement dangereuses récupérées aux quatre coins de la galaxie dans le cadre d’une mission financée par leur concurrent, Weyland-Yutani.

Après son face-à-face avec le Xénomorphe au début de l’épisode 3, Wendy est revenue dans les locaux de Prodigy placée dans un coma artificielle. Elle a toutefois fini par se réveiller dans la salle d’observation où elle avait été installée en raison des sons lui parvenant aux oreilles. Au même moment, l’androïde Kirsh procédait à la dissection d’un Facehugger directement prélevé dans un des œufs d’Alien récupérés à bord du vaisseau.

Ces sons ont été perçus de manière si intenses dans la tête de Wendy que cela lui a causé une douleur physique, se pliant en deux à chaque coup de scalpel. Elle s’est alors dirigée vers les bruits, pour finalement s’évanouir au moment où Kirsh prélevait l’embryon de l’Alien.

Des sens sur-développés

Wendy est-elle connectée sur le plan psychique aux Xénomorphes ? Est-elle de quelque façon que ce soit liée à ces créatures, et dans ce cas, comment ? L’explication réside probablement dans un dialogue entendu l’épisode 1, au moment de l’introduction du personnage de Marcy/Wendy où sa conscience venait d’être transférée dans son corps synthétique.

Lors d’un test d’audition – qui sera malheureusement interrompue – un technicien marmonne qu’elle est capable d’entendre des fréquences largement supérieures aux capacités humaines. Mais aussi de celles des autres hybrides semble-t-il, puisque ces derniers sont incapables de percevoir les sons du Xénomorphe, ni des œufs ou des Facehuggers.

Si cette hypothèse se confirme, d’autres questions se posent immédiatement : cette capacité est-elle passive ? Ou sera-t-elle en mesure de comprendre et de décrypter ces sons ? Voir de communiquer directement avec les créatures ? Pourquoi Wendy, envers laquelle le fondateur de Prodigy se montre particulièrement protecteur, possède-t-elle des sens plus développés que ses semblables ? Les possibilités sont immenses, et les capacités de Wendy pourraient se révéler décisives dans la suite de l’histoire imaginée par le showrunner Noah Hawley.