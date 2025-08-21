Black Rabbit : Jude Law et Jason Bateman en grand danger dans la bande annonce de la série

La série limitée «Black Rabbit» verra Jude Law et Jason Bateman incarner deux frères menacés par une organisation criminelle new yorkaise en raison d’une dette contractée par l’un d’eux.

Un compte à rebours mortel. Création de Zach Baylin, «Black Rabbit» voit Jude Law incarner Jake Friedken, le gérant d’un restaurant très en vue de New York en passe de devenir un lieu incontournable des soirées branchées de la ville. Tout se passe pour le mieux jusqu’au jour où son frère, Vince, renoue le contact avec lui. Il ne s’agit pas d’une simple visite de courtoisie, mais d’un appel à l’aide. Endetté auprès d’une organisation criminelle, il a désigné son frère comme garant.

Une situation qui n’est pas pour plaire à Jake dont les affaires, en réalité, ne sont pas aussi florissantes que son frère ne l’imagine. Dos au mur, ils vont devoir se serrer les coudes malgré tous les non-dits et les problèmes non-réglés pour éviter d’être froidement exécuté par les malfrats. Les voilà engagés dans une course contre-la-montre pour leur propre survie où les rebondissements promettent d'être nombreux.

Déclinée en 8 épisodes, «Black Rabbit» déroule un scénario sous tension dans lequel Jude Law et Jason Bateman donnent la pleine mesure de leur talent de comédien. Cleopatra Coleman, Amaka Okafor, Sope Dirisu, Dagmara Dominczyk, Chris Coy ou encore Odessa Young complètent le casting de cette série attendue sur Netflix à partir du 18 septembre.