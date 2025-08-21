Nip/Tuck : l'acteur Dylan Walsh et sa famille victimes d'un grave accident de la route

Selon une information du site américain TMZ, le comédien Dylan Walsh, connu pour son rôle dans la série «Nip/Tuck», a été impliqué dans un grave accident de la circulation le week-end dernier avec sa famille.

Plus de peur que de mal. Révélé dans la série médicale «Nip/Tuck», Dylan Walsh et sa famille ont été impliqués dans un grave accident de la circulation le week-end dernier dans le New Jersey, rapporte le site américain TMZ. Les cinq passagers se trouvaient à bord d’une Ford Explorer de 2022 quand celle-ci s’est déportée de manière abrupte sur la voie à contresens d’une route située dans une zone urbaine, selon le rapport de police.

Le véhicule a fini par percuter un poteau électrique sur la chaussée opposée, avant d’être finalement immobilisé par un second poteau, ce qui a causé une coupure temporaire d’électricité pour huit résidents à proximité. Deux passagers ont été admis à l’hôpital du Riverview Medical Center après s’être plaints de douleurs. Pour le moment, les deux patients n’ont pas été identifiés. On ignore également qui se trouvait au volant au moment de l’accident qui, heureusement, n’a fait aucune victime.

Selon les images publiées par TMZ, le choc a été particulièrement violent puisque l’avant de la voiture a été totalement détruit. «Heureusement, tout le monde est sain et sauf, et a pu rejoindre son domicile. La famille est très reconnaissante de l’intervention rapide de la police de Rumson, des pompiers et des secours, ainsi qu’envers le personnel du Riverview Medical Center», a indiqué un représentant du comédien de 61 ans dans un communiqué dévoilé par le site Page Six.