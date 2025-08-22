Dawson : vingt-deux ans après, le casting de la série va se retrouver pour un événement spécial

Le casting culte de Dawson s’apprête à se retrouver, vingt-deux ans après, pour une réunion spéciale en soutien à l’un de ses acteurs principaux, James Van Der Beek, atteint d’un cancer colorectal.

Des retrouvailles exceptionnelles. Vingt-deux ans après la fin de la série à succès Dawson, ses principaux acteurs vont se réunir autour d’un événement caritatif afin de montrer leur soutien à James Van Der Beek.

En novembre 2024, l’acteur, qui joue le rôle du héros éponyme de la série Dawson Leery, avait révélé être atteint d’un cancer colorectal. Une annonce qui avait frappé les fans de Dawson.

Depuis, James Van Der Beek a toujours été transparent et partagé son quotidien dans la lutte contre cette maladie, accompagné de sa femme Kimberly Brook et de leurs six enfants.

Mais cette fois-ci, le comédien va également pouvoir compter sur le soutien de ses anciens co-acteurs. En effet, selon les informations d'Entertainment Weekly, tout le casting de Dawson va se réunir le 22 septembre prochain, au Richard Rodgers Theatre de Broadway (Etats-Unis), afin d’offrir une lecture en direct de l’épisode pilote de la série.

«Un lien qui durera toute la vie»

Jason Moore, qui a réalisé trois épisodes de la série, sera en charge d’organiser l’évènement : «Je suis tellement heureux de retrouver James, Michelle, Katie, Joshua et notre famille Dawson pour une soirée aussi spéciale. Dawson a changé ma vie», a-t-il déclaré.

Comme l’a indiqué le réalisateur, tous les acteurs emblématiques de la série seront présents : James Van Der Beek, Joshua Jackson, Michelle Williams, Katie Holmes, Busy Philipps, et plus encore.

«Nous avons grandi à Capeside et c'est un lien qui durera toute la vie. Nous voulions nous réunir autour de notre cher ami James et lui rappeler que nous sommes tous là. Nous l'avons toujours été et nous le serons toujours», a notamment confié Michelle Williams, qui interprète le personnage de Jen Lindley.

Les billets seront mis en vente dès ce vendredi 22 août, soit un mois avant la réunion. Tous les bénéfices iront au profit de l’association américaine Fuck Cancer, qui agit pour la prévention et le dépistage.

«Nous sommes ravis de collaborer avec les acteurs de Dawson pour souligner l'importance des dépistages réguliers du cancer et d'être votre propre défenseur de la santé», a affirmé Heather Kun, PDG de l’association, de son côté.