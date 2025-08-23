Voici les 10 séries incontournables de la rentrée 2025

À l’heure des plates-formes de streaming toutes puissantes, il est difficile de se maintenir à jour au gré des lancements incessants des séries. Voici les 10 fictions à ne manquer sous aucun prétexte à la rentrée.

Empathie – le 1er septembre sur CANAL+

Nouvelle création originale CANAL+, «Empathie» réunit Florence Longpré – qui en est la créatrice et la scénariste – et Thomas Ngijol dans cette série récompensée par le prix du public lors de la dernière édition de Séries Mania en 2025.

L’histoire suit l’arrivée de Suzanne, une ancienne criminologue devenue psychiatre, au sein de l’institut psychiatrique Mont-Royal au Québec. Elle y fait rapidement la rencontre de Mortimer, un agent d’intervention avec lequel elle se lie d’amitié. L’arrivée d’une nouvelle patiente va immédiatement mettre Suzanne à l’épreuve.

The Paper – le 4 septembre sur Peacock

Spin-off très attendu de «The Office», «The Paper» débarque aux États-Unis sur Peacock avec Domhnall Gleeson dans le rôle principal. Il y incarne le rôle de Ned Sampson, le nouveau rédacteur en chef du journal Toledo Truth Teller dont les finances sont calamiteuses.

À l’instar de «The Office», la série joue sur les codes du faux documentaire - le «mockumentaire» - pour s’amuser des absurdités du quotidien vécues par les employés de la rédaction. On notera la présence à l’écran d’Oscar Nunez, qui reprendra le rôle du comptable Oscar Ramirez, et qui sera peu emballé de voir une équipe de tournage qu’il ne connaît que trop bien débarquer à nouveau sur son lieu de travail.

Gen V, saison 2 – le 17 septembre sur Prime Video

Énorme succès lors de son lancement en septembre 2023, «Gen V» poursuit sur sa lancée avec un deuxième chapitre qui voit un nouveau doyen débarquer à la tête de l’Université Godolkin. Malgré leurs rôles dans la tragédie en conclusion de la saison 1, Cate et Sam sont célébrés comme des héros, tandis que Marie, Jordan et Emma font leur retour forcé sur les bancs de l’école après des mois de maltraitance et de deuil.

Alors qu’un conflit ouvert entre humains et Supes menacent d’exploser, la bande d’amis découvre l’existence d’un programme secret remontant au fondement de l’Université, dont les implications pourraient être plus profondes qu’ils ne l’avaient imaginé. De son côté, Marie commence à saisir l’étendue de ses pouvoirs, et l’importance du rôle qui sera le sien dans la résolution de la situation.

Black rabbit – le 18 septembre sur Netflix

Création de Zach Baylin, «Black Rabbit» suit l'histoire d'un propriétaire d'établissement new-yorkais qui renoue le contact avec son frère malgré le comportement à risque de celui-ci. Une décision qui va provoquer une suite de mésaventures qui menaceront de détruire tout ce qu'il a entrepris dans sa vie.

«Black Rabbit» pourra compter sur un casting exceptionnel, à commencer par Jason Bateman et Jude Law dans les rôles principaux. Cleopatra Coleman, Amaka Okafor, Sope Dirisu, Dagmara Dominczyk, Chris Coy ou encore Odessa Young complètent le casting.

The Lowdown – le 23 septembre sur FX

Ethan Hawke tient le rôle principal dans «The Lowdown», une série se déroulant dans la ville de Tulsa, dans l’État d’Oklahoma, dans laquelle il incarne Lee Raybon, un journaliste citoyen et «historien de la vérité» autoproclamé dont la recherche avide de la vérité ne cesse de lui causer des ennuis.

Attaché à l’idée de dénoncer la corruption et les dérives qui rongent la ville par ses racines, Lee Raybon est constamment en train d’enquêter, ce qui l’éloigne de sa fille de 14 ans, Francis, et irrite son ex-épouse Samantha. Le jour où ses recherches menacent les intérêts d’une puissante famille locale, Lee comprend qu’il vient de mettre le doigt sur une affaire sensible. Mais qui ne sera pas sans risque.

Slow Horses, saison 5 – le 24 septembre sur Apple TV+

Adaptation de «London Rules», cinquième tome de la série littéraire de Mick Herron, la saison 5 de «Slow Horses» comptera un total de six épisodes. Les fans retrouveront Gary Oldman dans le rôle de Jackson Lamb, un agent des renseignements britanniques alcoolique et irascible placé à la tête d’un département baptisé «l’Étable», un service où se retrouvent des espions mis au placard après des erreurs plus ou moins graves, commises au cours de leur carrière au MI5.

L’histoire reprendra au moment où Roddy Ho, le génie informatique arrogant de l’équipe, se met en couple avec une jeune femme très charmante. Trop au goût de ses collègues qui se demande s’il n’est pas tombé dans un piège. Au même moment, une série d’événements étranges se produisent dans le cœur de Londres. Et ce sera aux employés de Jackson Lamb de comprendre comment tout ceci est connecté.

Marvel Zombies – le 3 octobre sur Disney+

Dans les tuyaux depuis plusieurs années, le projet «Marvel Zombies» va enfin voir le jour. Inspirée librement du concept développée dans les comics au début des années 2000 par Robert Kirkman et Sean Phillips, cette série s’inscrit dans la chronologie alternative de l’épisode 5 de la saison 1 de «What If… ?» sortie en 2021 sur Disney+.

Déclinée en quatre parties, cette série devrait toutefois être autrement plus sanglante, puiqu’elle a été officiellement classée dans les contenus destinés aux adultes par la plate-forme de streaming. Les plus grandes stars de l’univers Marvel doubleront les voix de leurs personnages respectifs dans la version originale.

The Last Frontier – le 10 octobre sur Apple TV+

Délinée en 10 épisodes, «The Last Frontier» réunira à l’écran Jason Clarke et Dominic Cooper dans ce drame dont l’histoire se déroule en Alaska, sur une vaste terre gérée par un unique représentant de la loi, le marshal Frank Remnick.

Son quotidien est bouleversé quand un avion de transport de prisonniers s’écrase en pleine nature, libérant une dizaine de détenus violents. S’il promet de tout mettre en œuvre pour protéger la ville dont il a la charge, il ne peut s’empêcher de penser que le crash n’est pas accidentel, mais la première étape d’un plan machiavélique aux ramifications internationales.

IT, Welcome to Derry – en octobre sur HBO Max

Le clown cauchemardesque de Stephen King revient à l’écran, cette fois dans une série qui se penchera sur la première apparition de Pennywise dans la petite ville de Derry, dans le Maine, ainsi que sur le sort réservé à ses victimes. Les fans ont été ravis d’apprendre que Bill Skarsgard a accepté de reprendre le rôle du clown après ses deux performances terrifiantes dans les deux volets de «Ça», sortis au cinéma en 2017 et 2019.

L’histoire se déroulera en 1962, soit 27 ans avant les événements du premier film dont les faits se déroulent en 1989 (puis en 2016). Elle permettra notamment d’en apprendre plus sur les origines de Pennywise qui, comme le découvre Ben Hanscom lors de ses recherches à la bibliothèque dans le film de 2017, semble apparaître par cycle de 27 ans. Une mythologie qui servira de point d’ancrage à la série.

Stranger Things, saison 5 – le 26 novembre sur Netflix

Diffusée en trois temps sur Netflix – Thanksgiving, le jour de Noël et le Nouvel An – l’ultime saison 5 de «Stranger Things» viendra mettre un terme aux aventures de la bande d’amis de la ville d’Hawkins qui, à la fin du précédent chapitre, était menacée de destruction par une porte massive donnant sur l’Upside Down, et les créatures terrifiantes qui s’y trouvent.

Si peu d’informations concernant l’intrigue ont filtré pour le moment, on sait que l’histoire fera un bond dans le temps pour débuter à l’automne 1987, soit un an après les événements en conclusion de la saison 4. Et que le personnage de Will Byers aura un rôle déterminant à jouer dans le récit final. Huit épisodes sont prévus, avec le casting original.