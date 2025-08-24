Lionel Richie : le chanteur victime d'une tentative de cambriolage

La demeure du chanteur américain Lionel Richie, située à Beverly Hills, a été ciblée par une tentative de cambriolage. Âgé de 76 ans, l'artiste se trouvait à son domicile au moment des faits.

La star de la soul Lionel Richie a été victime d'une tentative de cambriolage. La police a été alertée peu après minuit, après le déclenchement d’une alarme dans la propriété du chanteur américain, située à Berverly Hills.

Les forces de l’ordre ont rapidement interpellé l’individu, un homme de 38 ans, à seulement quelques pâtés de maisons du lieu de l’effraction.

D’après le média spécialisé TMZ, l’artiste de 76 ans, à qui l’on doit des tubes mythiques tels que «All night long», «Hello», «My Endless Love» ou encore «Say you, say me», se trouvait à son domicile au moment des faits.

Heureusement, l’incident n’a pas fait de ni victime, ni de dégâts matériels. Effrayé par l’alarme, l’intrus se serait enfui sans dérober de biens.

Cet été, d’autres maisons appartenant à des célébrités ont été visées, dont celle de Brad Pitt. Au début de l’été, sa «Maison d'Acier», elle aussi située dans le comté de Los Angeles, a été cambriolée et saccagée par trois voleurs. Malgré cet incident, l’acteur est parvenu à finaliser récemment la vente de sa maison.