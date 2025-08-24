NBA : un film sur Kobe Bryant est en préparation

Disparu tragiquement en 2020 à l’âge de 41 ans dans un accident d’hélicoptère, la star de la NBA Kobe Bryant va faire l'objet d'un film. Baptisé «With the 8th pick», il reviendra sur la draft du basketteur, en 1996.

L'histoire de la légende des Lakers bientôt à l’affiche. Plus de cinq ans après le décès du basketteur américain Kobe Bryant, à l’âge de 41 ans, la société Warner Bros s’apprête à produire un film retraçant la draft de la star de la NBA, en 1996. C’est en effet ce qu’a révélé le média américain spécialisé Deadline, précisant que le scénario a été confié à Alex Sohn et Gavin Johannsen.

Le long métrage, qui devrait s’intituler «With the 8th Pick», sera raconté selon le point de vue de Josh Nash, alias le manager général des New Jersey Nets, et de l'entraîneur John Calipari, tous deux bien déterminés à recruter Kobe Bryant avec le 8e choix. Mais l’entourage du joueur avait alors fait pression sur les Nets pour éviter une telle issue.

Désigné meilleur joueur de la Ligue en 2007-08, Kobe Bryant avait finalement été sélectionné en 13e position par les Charlotte Hornets. L’arrière a ensuite été transféré chez les Lakers, l’équipe de ses rêves, où il a remporté cinq titres de champion de NBA (2000, 2001, 2002, 2009 et 2010). Après avoir défendu les couleurs des Los Angeles pendant vingt années, le basketteur alors âgé de 37 ans a quitté les parquets à la fin de la saison 2015-2016.

Pour mémoire, Kobe Bryant, qui aurait fêté son 47e anniversaire ce samedi 23 août, a perdu la vie dans un accident d'hélicoptère le 26 janvier 2020 avec sa fille Gianna, âgée de 13 ans. Leur disparition tragique avait provoqué une vive émotion dans le monde, au-delà du sport. Selon les enquêteurs, le pilote a dit aux contrôleurs aériens qu'il essayait de sortir d'un épais brouillard juste avant que l'appareil ne percute la colline.