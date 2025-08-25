Coldplay : Chris Martin aide un fan à faire sa demande en mariage

Un homme se trouvant dans le public du stade de Wembley, à Londres, a profité du concert de Coldplay pour demander sa compagne en mariage, et ce, avec l’aide de Chris Martin, le chanteur du groupe, qui a pris toutefois quelques précautions.

Chris Martin joue l'entremetteur. Lors d’un concert donné au stade de Wembley, à Londres, le chanteur et leader de Coldplay a aidé un fan à faire sa demande en mariage.

Pendant le show, un homme est apparu sur l'écran géant, brandissant une pancarte sur laquelle on pouvait lire : «Je veux faire ma demande», avec une flèche pointant vers sa compagne, qui se trouvait debout devant lui. Par chance, Chris Martin a remarqué son message et a aussitôt pris la parole.

«Bon, écoute. Avant, j'ai besoin que tu me confirmes quelques informations, de simples vérifications, d'accord ?», a-t-il lancé sur scène, faisant allusion à l’affaire de sa célèbre «kiss cam» qui, en juillet dernier, a révélé au grand jour une infidélité, celle d’Andy Byron, PDG de la start-up Astronomer.

«Le partenaire de personne d'autre ?»

L'interprète de «Viva la Vida» a commencé son interrogatoire en lui demandant notamment de confirmer que «cette personne» est bien sa compagne. «Oui ? La partenaire de personne d'autre ?», a insisté le chanteur de 48 ans avec ironie.

«Êtes-vous une IA ? Êtes-vous de vraies personnes ? Bon, alors je pense qu'on peut continuer.», a-t-il poursuivi, avant d’encourager son fan à mettre le genou à terre, en improvisant les paroles d'une chanson. Ce qu’il a fait. Après le «oui» de sa compagne, le couple a échangé plusieurs baisers, sous les applaudissements du public. «J'espère que vous serez heureux pour toujours», a conclu Chris Martin.

Dans le cadre de sa tournée mondiale «Music of the Spheres», le groupe de pop-rock anglais se produira dans ce stade mythique jusqu’au 8 septembre.